Kolona historických vozů v Brně nebude zastavovat, aby nelákala davy

„Touto jízdou chceme nejen zpříjemnit sobotní odpoledne kolemjdoucím, ale také pozvat veřejnost do znovuotevřeného Technického muzea,“ uvedl jeho ředitel Ivo Štěpánek.

Když se loni dopravní veteráni rozjeli do brněnských ulic na počest 150 let od vyjetí první koňské tramvaje z Brna do Králova Pole, přilákali tisíce nadšených zvědavců, kteří akci pojali jako velkolepou venkovní party. Něco takového je však za současných opatření proti šíření koronaviru nežádoucí.

„Auta nebudou zastavovat, aby se na jednom místě neshromáždilo více než sto lidí. Věc jsme konzultovali s vedením města a to souhlasilo,“ oznámila mluvčí Technického muzea Zuzana Betáková.



„Vítám jakoukoliv snahu co nejdříve vrátit do ulic města život,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Podle náměstka Technického muzea Josefa Večeři, který jízdu ve spolupráci s organizátory přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis připravoval, je akce míněná jako oživení pro náhodné kolemjdoucí a obyvatele, kteří se třeba budou dívat z okna. „Bude nás doprovázet policie, která dohlédne na bezpečnost dopravy,“ sdělil Večeřa.

Jízda zároveň připomene letošní 90. výročí provozu autobusů městské hromadné dopravy v Brně a také Den muzeí. Kolona s 26 vozidly odstartuje ve 14 hodin z náměstí Svobody a bude dvě hodiny kroužit po Masarykově, Nádražní a Benešově ulici kolem hotelu Grand na Malinovského náměstí a přes Rooseveltovu a Rašínovu ulici zpět na náměstí Svobody. Odtud se znovu rozjede přes Nádražní, Husovu, Joštovu a Rašínovu ulici.

Brňané uvidí přehlídku nejrůznějších typů aut všech velikostí a českých značek. Osobní automobily zastoupí například Z 4, malý model vyráběný v letech 1933 až 1935, Wikov 35 z prostějovské továrny Wichterle a Kovářík ze 30. let minulého století či Tatra 57, přezdívaná milovníky aut Hadimrška.

Ukážou se také Škoda 1200 nebo závodní vozy Škoda Favorit 136 a Škoda 120 S Rallye, dále luxusní auta pro prominenty Tatra 700, Tatra 613 NAREX a další. Představí se i vojenská auta, například V3S a UAZ 469, což je osobní terénní dvounápravový automobil s pohonem všech kol. Chybět nebudou ani historické autobusy Praga nebo Karosa.