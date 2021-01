Klíčovou tramvajovou linku Brna ochromí stavba, do Bystrce už nepovede

Je to jedna z nejvytíženějších tramvajových linek Brna, která obepíná velký kus města a denně sveze tisíce cestujících. Od soboty však bude trasa jedničky „useknutá“ už v Pisárkách a dál do Bystrce pokračovat nebude. Tento stav má trvat dva roky.

Důvodem je rozšiřování Velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici, které vstupuje do druhé a náročnější etapy.

„Tramvaj by tady sice jezdit mohla, ale stavební práce by trvaly delší dobu. Proto jsme se rozhodli pro tuto výluku. Pro Brňany to v konečném výsledku bude lepší varianta,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková (ODS) při otevírání prvního úseku rozšířené Žabovřeské před Vánocemi.

Výluka začne s několikaměsíčním zpožděním proti původnímu zářijovému termínu kvůli průtahům s výběrovým řízením, které se muselo kvůli napadení u antimonopolního úřadu opakovat.

Nadcházející část stavby bude komplikovanější, protože je nutné prorazit ve skále tramvajový tunel, a to v nejužším hrdle Žabovřeské.



„V první etapě jsme stavěli jen vozovku, teď to bude i tunel o délce zhruba 500 metrů,“ přibližuje generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Zatímco první etapa vyšla na zhruba půl miliardy korun, ta druhá bude stát zhruba čtyřnásobek.

Po dobu výluky se bude pracovat na posunutí tramvajové trati do nově vybudovaného tunelu ve skále, poté se na místo stávajících kolejí rozšíří silnice ze současných dvou pruhů na čtyři. Vše má být hotovo do léta 2024.

Od soboty si tak cestující musejí zvykat na zkrácenou trasu jedničky, která z Řečkovic povede pouze do Pisárek. V úseku mezi Mendlovým náměstím a zastávkou Vozovna Komín ji budou suplovat posílené autobusové linky 44 a 84, z centra města do Bystrce a naopak pak dopraví lidi rovněž posílené tramvajové spoje číslo 3 a 10.

Čilý provoz na Veveří

Desítka bude pro mnoho Brňanů novinkou, dosud jezdila pouze sporadicky ze Stránské skály do Bohunic. „Nyní nově povede od hlavního nádraží přes Malinovského náměstí, Českou, Žabovřesky a Komín až do Bystrce na konečnou zastávku Ečerova,“ informuje mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Hana Tomaštíková.

Nastávající výluky v Brně Žabovřeská

Linka 1: ukončena v Pisárkách, dál do Bystrce nejede

Linka 3: posílena v původní trase

Linka 10: nová trasa Bystrc – hlavní nádraží – Stránská skála

Linka 11: zkrácená trasa ze zastávky Komín smyčka na Bráfovu

Linky 44 a 84: posíleny mezi vozovnou Komín a Mendlovým náměstím

ukončena v Pisárkách, dál do Bystrce nejede posílena v původní trase nová trasa Bystrc – hlavní nádraží – Stránská skála zkrácená trasa ze zastávky Komín smyčka na Bráfovu posíleny mezi vozovnou Komín a Mendlovým náměstím Lesnická

Linka 9: od Dětské nemocnice pokračuje do Štefánikovy čtvrti

Linka x9: náhradní autobusová linka ze zastávky Haškova k Dětské nemocnici

Linka 11: pojede jen na krátkém úseku v Žabovřeskách (viz výše)

Linka 46: prodloužená trasa z Erbenovy přes náměstí 28. října k Dětské nemocnici

Z Bystrce na hlavní nádraží se tak lidé dál dostanou bez přestupu, jen místo jedničky využijí desítku.

Ta povede mimo jiné ulicí Veveří, kterou dělníci právě kvůli plánované výluce nedávno rekonstruovali, aby zvýšenou zátěž unesla. Kromě opravy kolejí prodloužili nástupní ostrůvky na Konečného náměstí, aby mohly odbavit dvě tramvaje zároveň.

Linky 3 a 10 do Bystrce totiž ve špičce pojedou každých pět minut, s připočítáním dvanáctky směřující do Králova Pole tudy tramvaj projede každou minutu. „K přetížení ulice by však dojít nemělo,“ tvrdí dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

Podnik počítá s nasazením delších souprav, část dvanáctek navíc bude odkloněna po souběžné Lidické ulici. Z Veveří pak zcela zmizí tramvajová linka 11, která nově bude pendlovat jen na krátkém úseku rozšiřované Žabovřeské mezi zastávkami Komín smyčka a Bráfova.

Zatímco mezi Veveřím a Bystrcí jedenáctku nahradí už zmíněná desítka, na zbytku své trasy bude cestujícím chybět. Zejména na Lesné, kde v sobotu odstartuje další dlouhá výluka.

Změny také na Lesné

Na rok totiž bude kvůli rozsáhlým opravám zcela uzavřena ulice Lesnická, po níž neprojedou vozy hromadné dopravy ani osobní automobily. V délce víc než půl kilometru bude opraven povrch včetně tramvajové tratě i sítě pod zemí. „Stávající kanalizace a vodovod jsou z dvacátých let minulého století,“ podotýká generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

Spoje projíždějící po Lesnické využívá nemálo cestujících nejen kvůli sídlišti na Lesné, ale také Mendelově univerzitě, která zde sídlí. Do cíle tak pasažéry dopraví jiné linky.

Mendelovu univerzitu obslouží prodloužený autobus číslo 46, který od konečné zastávky Erbenova dojede přes náměstí 28. října až k Dětské nemocnici. Na stejný autobus mohou nastoupit i místní, a to buď na Lesné, nebo na konečné devítky ve smyčce Štefánikova čtvrť.

„Západní část Lesné bude mít k dispozici k lince 57 nově také autobus x9, který pojede z Halasova náměstí po třídě Generála Píky k trolejbusovým linkám na Provazníkově a dále po Jugoslávské k zastávce Dětská nemocnice. Tam je možný přestup na další tramvajové linky,“ popisuje mluvčí dopravního podniku Tomaštíková.