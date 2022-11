Nejlepší místa pro kochání se Brnem. Podívejte se na dvanáct vyhlídek

Rozhledna Holedná

Aktuální hvězda brněnských vyhlídek. Nejmladší rozhledna ve městě vyrostla v covidovém roce 2020 v oboře Holedná na pomezí Bystrce, Kohoutovic a Jundrova. Původně se počítalo s menší dřevěnou konstrukcí, tu by však brzy přerostly okolní stromy. Nakonec v revíru kanců a muflonů vyrostla 35 metrů vysoká ocelová věž, která nabízí krásný výhled na severozápadní část Brna včetně přehrady.

Přístup: Nejblíže je to na rozhlednu z Jundrova, skrz oboru se tam však dá dostat i z Bystrce, Kohoutovic nebo přes komínskou lávku kolem areálu FC Svratka Brno.

Dostupnost MHD: zastávky Jundrov (linka 67), Černého (linka 30) nebo Kohoutovice, hájenka (linky 50, E50, 52)

Vojenská pozorovatelna u Husovického tunelu

Jedno z méně známých míst, odkud je však zajímavý pohled především na blízké Husovice. Vyhlídka v blízkosti výjezdu z Husovického tunelu aktuálně potěší také fanoušky dopravy a stavebnictví, neboť se odtud dá sledovat výstavba nových částí městského okruhu u Tomkova náměstí. Nejlepší výhled je ze stříšky staré válečné pozorovatelny, v blízkosti vyhlídky je i dětské hřiště a nové lavičky, kde se dá strávit hezká chvilka.

Přístup: V současné době zejména z ulice Míčkova, přístup z Provazníkovy ulice může být kvůli výstavbě velkého městského okruhu omezený.

Dostupnost MHD: zastávky Tomkovo náměstí (linky 4, 44, 57, 72, 84) nebo Štefánikova čtvrť (linky 5, 25, 26, 44, 46, 57, 72, 84)

Akátky

Nenápadná vyhlídka bez vyvýšeného místa. Ovšem kdo se chce jen posadit a nerušně sledovat město, trojice laviček nad vinohradskými Akátkami je pro něj naprosto ideální. Místo je kousek od sídliště, takže něco k zakousnutí či k pití se dá zakoupit na Pálavském náměstí. Druhou variantou je sejít níž do parku k restauraci Sheerwood, odkud je vidět nejen hrad Špilberk, ale i obří panelák na Staré Osadě.

Z vyhlídky nad vinohradskými Akátkami je vidět nejen hrad Špilberk, ale i obří panelák na Staré Osadě. Kdo se chce jen posadit a nerušně sledovat město, trojice laviček nad vinohradskými Akátkami je pro něj ideální.

Přístup: Z Pálavského náměstí ulicí Tvrdonickou kolem tenisových kurtů.

Dostupnost MHD: zastávka Pálavské náměstí (linky 27, 57, 78, 82)

Denisovy sady

Jedno z nejvíce profláknutých míst v Brně. Komu nevadí společnost, může z blízkosti katedrály svatého Petra a Pavla pozorovat jihozápadní část města. Z jedné strany lze vidět „brněnský Manhattan“ včetně pohledu na Heršpické a hlavní nádraží, o pár kroků dál lze zase upřít zrak na hrad Špilberk. Jedná se o ideální místo pro pozorování západu slunce, takže třeba i na první rande.

Přístup: Ze Šilingrova náměstí, nebo „odspodu“ po schodech z ulic Bašty či Husova.

Dostupnost MHD: zastávka Šilingrovo náměstí (linky 5, 6, 12)

Rozhledna Ostrá horka Soběšice

Kovová rozhledna se v lesíku u Soběšic tyčí od roku 2008. Lze z ní pozorovat město od severu, vidět je na Hády i Technologický park. Pod rozhlednou je posezení pro turisty, o pár metrů dál se nachází první trigonometrický bod pro geodetickou síť na území Česka, který tam zaměřil v roce 1759 Josef Liesganig. V případě dobrých podmínek lze zahlédnout dokonce páru stoupající z jaderné elektrárny v Dukovanech.

Přístup: Pěšinky vedou k lesíku do všech stran. V případě příjezdu autem je dobré jej odstavit na přírodním parkovišti u zastávky Panská lícha.

Dostupnost MHD: zastávky Panská lícha (linka 57) nebo Dohnalova (linka 43)

Altán na Špilberku

Celým názvem Jižní vyhlídkový pavilon je součástí parku u brněnského hradu od roku 1885 a je z něj vidět zejména Staré Brno. Ze vzhledově nejkrásnějšího vyhlídkového místa v tomto seznamu tak lze nahlédnout do areálu pivovaru Starobrno či nemocnice u svaté Anny, dohlédnout je však možné i k Petrovu či nemocnici v Bohunicích. Kousek od altánu je umělecká socha zobrazující hlavu básníka Jana Skácela.

Přístup: K altánku vede několik cest v parku pod hradem.

Dostupnost MHD: zastávky Obilní trh (4, 38, 39) nebo Tvrdého (25, 26, 35)

Rozhledna Kamenný vrch

Téměř sto let stará rozhledna od Čeňka Rullera potěší už jen milovníky architektury. Čtyřmetrová věž má totiž z hlediska funkčnosti zásadní chybu ‒ není z ní nic vidět. Stromy, které na místě v doby výstavby vůbec nebyly, ji už přerostly. Vedení Nového Lískovce tak plánuje o kousek dál postavit novou, která výhled z Kamenného vrchu opět umožní.

Přístup: Do lesoparku na Kamenném vrchu vede mnoho přístupových pěšinek, k rozhledně je nejlepší vyjít od asfaltové cesty, která začíná u myslivny a končí u ulice Travní.

Dostupnost MHD: zastávky Koniklecová (linky 26, 37), Myslivna (linka 68) nebo Raisova (linky 25, 26)

Růžové návrší

Než (a jestli) bude stát nová rozhledna na Kamenném vrchu, je třeba pro výhled z této lokality sejít o několik desítek metrů níž. Na pěšince směřující k ulici Zoubkova je místo zvané Růžové návrší, odkud se otevírá pohled na centrum. Když se popojde o kousek dál, lze pozorovat bohunickou nemocnici a kampus. I zde ovšem větve výhled pomalu, ale jistě ukrajují.

Přístup: Po lesní cestě z konce ulice Zoubkova či jinými pěšinkami z lesoparku na Kamenném vrchu.

Dostupnost MHD: zastávky Kluchova (linky 25, 26) nebo Raisova (25, 26)

Červený kopec

Kdo chce vidět brněnské výstaviště jako na dlani, neměl by minout vyhlídku na Červeném kopci. Lze z ní pozorovat také řeku Svratku, velodrom a na protějším Žlutém kopci Masarykovu čtvrť. K pozorovacímu místu vede hezká lesní pěšinka, takže jej lze doporučit k malému výšlapu. Horší je to pouze s dostupností, protože linka 82 nezajíždí na Červený kopec příliš často.

Přístup: Buď přímo z ulice Červený kopec, nebo od Bohunic ulicí Vinohrady po naučné stezce Bohunice.

Dostupnost MHD: zastávky Červený kopec (linka 82) nebo Kamenice (linky 61, 69)

Hády

Když se v Brně řekne vyhlídka, jméno bývalého lomu na samém okraji Moravského krasu vyskočí místním jako jedno z prvních. Aby také ne, kopec mezi Líšní a Maloměřicemi je ideálním místem k procházkám a výhled odtud patří mezi ty vůbec nejlepší. Jen je třeba dávat pozor, aby pozorovatel při kochání nepřepadl přes hranu lomu.

Přístup: Od Líšně přes parkoviště nad hotelem Velká Klajdovka, od Maloměřic kolem Lamacentra v ulici Hády.

Dostupnost MHD: zastávky Velká Klajdovka (linka 201) nebo Červený písek (linka 64)

Wilsonův les

Výhled do všech světových stran zde čekat nelze, přesto si vyhlídka z Wilsonova lesa zaslouží pozornost. Krásný altánek s posezením se totiž nachází na vrcholu bývalé lyžařské sjezdovky. Pás vykáceného lesa není příliš široký, do výhledu se však vešly budovy VUT či část velkého městského okruhu. Sjezdovka je navíc v polovině překlenuta lávkou, z níž se dá rovněž kochat okolím.

Přístup: Vyasfaltovanou cestou kolem Biskupského gymnázia.

Dostupnost MHD: zastávka Barvičova (linky 35, 39)

Bílá Hora

Která vyhlídka je nejlepší, by měl rozhodnout každý sám. Pokud bychom však měli na jednu ukázat, byla by to nejspíš Bílá hora v blízkosti Juliánova. Dobrého výhledu na město si všimli už Němci za druhé světové války, kteří zde vybudovali pozorovatelnu. Na betonové základně lze posedět a sledovat prakticky celé Brno. V okolí vyhlídky je lesopark, kam směřují běžci i pejskaři. Na Bílé hoře je také památník dělnického hnutí, který na místě založil v roce 1869 Josef Hybeš.

Přístup: Pěšinkami v lesoparku na Bílé Hoře.

Dostupnost MHD: zastávky Líšeňská (linka 8), Podlomní (55, 75) nebo Malá Klajdovka (linky 58, 78)