Výdejní box vznikl uprostřed schodů. Ohyzdná věc, paskvil, kritizují lidé

Původně byla na místě jen oprýskaná zeď a staré schody zarostlé trávou, jež sloužily jako zkratka. Přímo na nich dělníci vybetonovali pevné základy, na nichž box stojí. Okolo skříňky je umístěné zábradlí. Část schodů, které byly v době nafocení místa ve čtvrtek po poledni zapáskované, nově vede pouze do zdi, protože schodiště rozděluje nový roh.

Nejnovější přírůstek mezi brněnskými výdejními boxy se u mnoha lidí, hlavně na sociálních sítích, nesetkal s pochopením. „Místo toho, aby opravili schody a zeď, postaví tam takovou ohyzdnou věc, aby to ještě vylepšili,“ rozzlobila se třeba uživatelka Michaela Ch.

Kritikou nešetří ani další. „Je to směšný. Narušuje to veřejný prostor. Nechápu, jak toto může někdo povolit. Všeho s mírou,“ kroutí hlavou Jan H.

Někteří si dokonce při pohledu na umístění boxu mysleli, že se jedná o fotomontáž a nic takového ve skutečnosti nemohlo vzniknout. „Je neskutečné, co dokáže člověk vymyslet za blbost,“ nebrala si servítky Jiřina D.

Poté, co se na Zásilkovnu snesla smršť komentářů a zpráv, firma vysvětlila, že si lokalitu vybrala kvůli dobré dostupnosti a poptávce po samoobslužných boxech v okolí. „Místo bylo velmi dlouhou dobu zanedbané, zarostlé a nevyužívané. Proto se mu snažíme dát novou funkci,“ uvedla firma.

Upozornila, že zvelebení místa ještě není kompletně dokončené. „Opravujeme ještě schody, aby byl průchod pro chodce co nejlepší, a později vyměníme i barvu polepu boxu, aby více splynul,“ dodala Zásilkovna.

Vedle kritiků se našla také celá řada lidí, kterým takovéto umístění skříňky nevadí a jsou hlavně rádi, že došlo ke zvelebení místa. S tím ale nesouhlasí designérka a expertka na kultivaci veřejného prostoru Veronika Rút. „Je to postup, jakoby pobořili dům a na troskách vylili nové základy. Mít na starých schodech nový sokl je přece v principu nesmysl. Teď tam vlevo trčí staré schodiště do nikam a těžko ho zpětně ubouráte, vždycky tam zůstane nesmyslný zub a pravděpodobně tím poškodíte nový sokl,“ míní.

Správný postup by podle Rút měl být zcela jiný. „Když chcete místo kultivovat, logicky napřed vybouráte celou zídku i schodiště. Do zídky mimo jakékoli schodiště se zapustí box a schody zůstanou prostorné, přibude přístup pro kočárky, zeleň cokoli. Tohle je normální postup, když to s kultivací myslíte vážně,“ nastínila designérka.

Pro příště Zásilkovnu Rút vyzvala, aby si zavedla interní pravidla, že na schody boxy umísťovat nebude. „Tady je vidět, jak amatérsky to firmy řeší a že když do toho ani město mluvit nemůže a majitel pozemku nemá žádnou sebeúctu, je to paskvil,“ shrnula Rút.