Podle informací serveru iDNES.cz útočník svůj čin plánoval asi tři měsíce. „Nějakou dobu předtím tam ochutnával víno a prý mu nechutnalo. Od té doby měl být rozhodnutý, do sklípku šel přímo za tímto účelem,“ řekl zdroj redakce.

Nejednalo se tak pravděpodobně o první návštěvu tohoto místa ze strany pachatele. Ten ve čtvrtek zřejmě využil momentu, kdy si vinař při manipulaci s vínem nedával pozor.

„Byl až moc důvěřivý. Myslel si, že každý je dobrý,“ uvedl na adresu zemřelého redakční zdroj. Stejně mluvil i starosta Miroslavi Martin Plechatý (nez.). „S jeho důvěřivostí to bylo asi spojené,“ řekl starosta.

Policisté informovali, že útočník po vraždě skončil na psychiatrickém oddělení nemocnice. Je částečně omezený na svéprávnosti. Kriminalisté budou zjišťovat, zda je za svůj čin zodpovědný. Motivem mohl být podle policejního mluvčího Pavla Švába předchozí spor obou mužů.

Mezi místními se ví, kdo je vrah. A nemají dobrý pocit z případné možnosti, že by se do města po propuštění z ústavu nebo vězení vrátil. „Trochu jsem ho znal. Byl to takový feťák,“ vypověděl jeden z místních.

Zavražděný žil ve městě od narození. Podle sousedky, která má dům kousek od něj, bydlel sám. „Byl to pravý Miroslavák,“ poznamenal další z místních. „Pohodový a hodný chlap,“ dodal kamarád vinaře.

Zemřelý byl už v důchodu, ve svém věku se vínem už pouze bavil. Prodával jej takzvaně přes ulici. „Rozhodně se nejednalo o žádného velkého vinaře,“ podotkl starosta Plechatý s tím, že muž byl členem místního vinařského spolku.

Vražda se stala ve čtvrtek dopoledne ve sklípku, který se nachází na pozemku za domem v ulici Dr. Milady Horákové. U vrat vedoucích na dvůr hoří svíčky.

Pachatel v telefonátu policistům nesdělil přesné místo, kde vinaře napadl. Ti se proto vedle zadržení agresora snažili zjistit, kde se poškozený nachází.