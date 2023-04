Policista se fotil s vrahem ženy a jejího syna, snímek unikl na Facebook

Screenshot z komunikace v mobilním telefonu, jejíž součástí je i fotografie ze zadržení pachatele středeční vraždy, se ve čtvrtek objevil v diskusních skupinách na Facebooku. Okamžitě se stal předmětem polemiky, zda je v pořádku, aby policista se zadrženým takto pózoval.

„Muž se k činu motivovanému osobními vztahy doznal, je obviněn z vraždy a hrozí mu trest odnětí svobody 15 až 20 let, případně výjimečný trest.“

„Pokud to není fejk nebo nějaká fotomontáž, je to pro mě za hranou,“ napsal redakci iDNES.cz jeden z diskutujících.

Tomu, co se ve středu večer při zatýkání sedmačtyřicetiletého vraha nedaleko Šebetova na Blanensku dělo, a jak je možné, že snímek – dost možná z interní policejní komunikace – koluje po internetu, se nyní snaží přijít na kloub i Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

„Případem se intenzivně zabývá odbor vnitřní kontroly na našem krajském ředitelství. Zjišťujeme, kdo fotografii pořídil a kdo ji poskytl ke zveřejnění. Pokud by se ukázalo, že jde o pochybení někoho z policistů, tak budou vyvozeny patřičné důsledky. Nemůžeme však nyní spekulovat jaké,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Domněnce, že screenshot zobrazuje vnitřní policejní komunikaci, nahrává vedle pojmenování diskuse (Policejní hlídky) také fakt, že na snímku zadržený muž ani policisté ještě nemají rozmazané obličeje nebo pásky přes oči. Digitální hodiny na snímku ukazují čas 19:50, což odpovídá době po zadržení, a informaci o dopadení podezřelého muže provází konstatování: „Konečně.“

„Myslím si, že takový snímek nemá vznikat ani jít ven. Zvlášť ne bez anonymizace obličejů,“ uvedl v korenspondenci s redakcí Jan Došek z Blanska, který se nad únikem snímku pozastavoval.

Obličeje bez úpravy či krytí páskami policie zveřejňuje v době, kdy po podezřelých osobách pátrá. V momentě dopadení podezřelé osoby naopak snímky stahuje. Učinila tak i poté, co ve středu večer zadržela muže, kterého podezřívala z vražd ve Svitávce.

Pachatel tam ve středu zastřelil ženu a jejího dospělého syna. Muž se podle vyšetřovatelů přiznal, vraždil údajně z osobních důvodů.

„Muž se k činu motivovanému osobními vztahy doznal, je obviněn z vraždy a hrozí mu trest odnětí svobody 15 až 20 let, případně výjimečný trest,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí Šváb.

O den později dostal příběh citlivou tečku. Policie se zabývá tím, zda snímek ze zadržení „poslal do světa“ někdo z jejích řad, případně zda jde o fotografii nebo vystřižené okno z videozáznamu.

„Není dobré, aby takové fotky unikaly do médií,“ reagoval pro iDNES.cz také bývalý kriminalista a učitel na Policejní akademii Stanislav Kazbunda. Nedomnívá se však, že by se stalo něco skandálního. „Ale policie sama zveřejnila video ze zadržení toho člověka, tak si myslím, že pořízení fotografie po zadržení není takový problém. Je focena někým, kdo byl na místě, nejde o nějakou hrdinskou pózu s kořistí. To by vypadalo trochu jinak,“ uvedl.

GIBS případ nezajímá

Vyšetřování případu zůstane na jihomoravských policistech. Mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivana Nguyenová odmítla, že by se GIBS do potenciálního úniku dokumentace z vyšetřování vložil. „GIBS v této věci nespatřuje věcnou příslušnost, doporučuji obrátit se na příslušné krajské ředitelství policie,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz.

Pokud by se potvrdilo, že citlivý materiál unikl z policejních kruhů, a podařilo se zjistit, kdo za ním stojí, hrozil by za to podle zdroje iDNES.cz nejpravděpodobněji finanční či kázeňský postih.

13. dubna 2023

„K tomu se nemohu vyjadřovat,“ odmítl tuto verzi potvrdit mluvčí Šváb.

Důkladná dokumentace z místa zadržení podezřelé osoby je podle slov bývalého kriminalisty Kazbundy samozřejmostí. „Viděli jsme i na videu ze zadržení, že celý ten proces se dokumentuje. Policista má kameru, která pořád běží. Na fotografii vidím policistu se zadrženým mužem, kterého drží správně, i zbraň drží správně. A že se nějak tváří? Jak jinak by se měl asi tvářit, když chytí vraha, než spokojeně... Není v dehonestující pozici, není to ‚lovecký‘ záběr. Otázkou je, zda to fotil policista, nebo někdo z místních, kdo přihlížel pátrání, to nikdo neví a nemíním se dopouštět spekulací. U takových akcí bývá plno jiných lidí. Každopádně jde o běžnou fotku z dokumentace procesu, to se dělá normálně,“ upřesnil Kazbunda.