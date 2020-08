Vranov šokuje množstvím vody. Jachtaři i rybáři jásají, jiným chybí mola

V posledních suchých letech bývalo normou, že lidé šlapali k břehu vranovské přehrady větší dálku a některé zátoky a kempy se ocitly takřka na suchu. K vidění tak byly i základy starého Bítova – vesnice zatopené kvůli stavbě přehrady. Letos je extrém přesně opačný.

„Vody je tolik, že si to snad ani nezasloužíme,“ směje se prezident Yacht clubu Znojmo Tomáš Pavka, který jezdí na Vranov více než čtyřicet let a takový stav vody v půlce srpna nepamatuje. Jachtaři jsou nadšení. „Je tady víc místa a dá se zajet lodí i tam, kam to jindy není možné. Prostě paráda,“ pochvaluje si.

Podobně mluví i Jiří Čurda, jednatel Lodní dopravy Vranov, která přímo u přehrady provozuje výletní lodě Valentýna, Viktorie a Poseidon. Při vyšší hladině je plavba jednoduší. „Širší plavební dráha je dobrá, obzvlášť v místech, kde se lodě otáčejí,“ líčí.

Na pláži u přehrady má půjčovnu elektrolodí, šlapadel nebo windsurfingu společnost Bakchus aktivity. Jak říká její zástupce Tomáš Hubený, třeba lidé na šlapadlech se nyní dostanou o nějakých 100, 200 metrů dál, než když je nízký stav vody. „A my to máme blíž k vodě, člověk se tolik nenaběhá,“ směje se.

Jediné komplikace působí kolísavý stav, když naprší nebo Povodí vodu z přehrady upustí. To pak během pár dnů veškeré zařízení stěhují nahoru a dolů. „Jinak tolik vody skutečně nebylo v srpnu desítky let. Protože standardně voda v létě plynule klesá,“ dodává Hubený.

Hladina je až o osm metrů výš

Velký objem vody přinesly nadprůměrné letní srážky. „Hladina ve vranovské nádrži od počátku června stoupla o více než tři metry, je v ní aktuálně 108 milionů kubíků vody. Naplněnost zásobního prostoru je 96 procent,“ vypočetl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V minulých letech přitom kvůli dlouhotrvajícímu suchu hladina klesala ve srovnání se současným stavem i o osm metrů.

Mezi oběma snímky je tříletý rozdíl. Hladina vranovské přehrady letos v srpnu ve srovnání s listopadem 2017 obrovsky stoupla.

Faktem je, že neobvyklé množství vody šokuje všechny, kteří Vranovsko a Bítovsko pravidelně navštěvují, a zejména na sociálních sítích je k dohledání řada koláží před a po, tedy míst na suchu a zaplavených.

„Na novoroční procházce po přehradě se mi naskytl pohled na obnaženou pláž a skálu, který nebyl v posledních suchých letech výjimkou. O to více mě stav v červenci překvapil, tolik vody bych nečekala,“ srovnává například jedna z častých návštěvnic tohoto cípu Znojemska a autorka srovnávacích fotografií Tereza Železná.

Kvůli množství vody ale zaznívá i kritika. A přání, aby Povodí vodu upustilo. „Vadí mi, že přístup do vody mají jen chataři, co mají molo. My se jezdíme jen koupat, ale pláže v zátokách vůbec nejsou, zalila je voda a není si kam lehnout. A ty pláže, které zůstaly, jsou zase velmi blátivé,“ poukazuje návštěvnice Vranovska Jana Ruská s tím, že centrální pláž u přehrady je pro ni moc přelidněná.

Obnovení rybí populace

I rybáři mají vody u přehrady ve velké oblibě. Jsou stabilně teplé s obrovským množstvím planktonu. Co se týče rekordních velikostí a množství sumců, jsou jedničkou v republice a dobře se tu daří třeba i candátovi.

Jenže sucho v minulých letech odhalovalo trdliště, tedy místa rozmnožování ryb a líhnutí jiker. Ty však potřebují mírně tekoucí vodu a pobřežní traviny, žádné bláto, jinak jikra umře.

„Kvůli obrovskému podstavu v uplynulých letech docházelo ke tření ryb s minimální účinností a přehrada je v zoufalém stavu, co se týče osádky ryb,“ líčí rybář Pavel Straka. Byť má rybářský kemp ve Španělsku, Vranov je jeho srdcovka. Když se připočte, že kolem vody je asi sedm tisíc chat a každý rybář může mít dva pruty, je zdecimovaná rybí populace logická.

Jeden jediný letošní rok ale pomohl ke zregenerování. V méně navštěvovaných místech lze spatřit křišťálovou vodu plnou plůdku (to, co se později vylíhne z oplozených jiker, pozn. red.) a miliardy malých rybiček. Postupně došlo k obnovení populace – ale jen jedné generace ryb.

„To znamená, že za čtyři roky budeme chytat candáty, kteří budou mít všichni 50 centimetrů, ne méně nebo více. Pokud nedojde k tomu, že v příštím roce Povodí vodu zase podrží a neupustí aspoň v jarních měsících, kdy dochází ke tření ryb,“ nastínil Straka.

Přehrady jsou připravené na sucho i povodně

Velmi dobře jsou na tom i další vodní nádrže v Jihomoravském kraji. Pro srovnání – ta znojemská je naplněná na 92 procent, Výrovice a Nové Mlýny jsou dokonce na maximu.

„To je dobrou zprávou především ve vztahu k suchu, kdy jsou schopné pokrývat potřeby vody i více let. Připravení jsme ovšem i na případné povodně,“ dodává Chmelař.

Ona naplněnost se vztahuje vždy k zásobním prostorům přehrad. Nad nimi jsou ještě retenční prostory, které slouží k zadržení a transformaci přívalových dešťů – což se znovu osvědčilo, když červen na naše území přinesl několik povodňových vln.

V současnosti jsou retenční prostory znovu volné. Pro představu – Vranov má volných dvanáct milionů kubíků vody – to je skoro trojnásobek celkového objemu vodní nádrže Výrovice.