Už se nefotíme s Nočními vlky, říká jihomoravský lídr Spolu pro Moravu

Samostatně by toho v nadcházejících volbách příliš nesvedli, společně si však uskupení TOP 09, Zelených, LES, Moravského zemského hnutí a Idealistů troufá na 10 procent.



„Liberální městský volič si nemá moc z čeho vybírat,“ vysvětluje odvážné ambice hnutí Spolu pro Moravu jeho lídr Jan Vitula, náměstek hejtmana pro školství, vědu, výzkum a inovace a zároveň starosta Židlochovic.

Vytvořili jste širší koalici středových, pravostředových a liberálních stran. Dokážete se shodnout na klíčových věcech?

Docela dlouho nám zabralo, než jsme si některé otázky vyjasnili. Ve faktických věcech, které kraj řeší, není moc problém. Ten vzniká v ideové úrovni, která se ale řeší v celostátní politice. Ve spoustě věcí k sobě naopak máme hodně blízko. Navíc se ukazuje, že už nejde o to, kdo je vlevo nebo vpravo, situace je dost jiná. Společnost začíná být štípnutá po jiných hranách, než bylo zvykem, a to třeba po lince ultranárodovců jako SPD či Trikolóra, což je skupina lidí s úplně jiným pohledem na svět. Naopak koalice, kterou jsme vytvořili, má jasný vztah k lidským právům a Evropské unii.

Na jakých tématech jste se v počátcích nedokázali shodnout?

Dlouho jsme si například vysvětlovali vztah k sociální problematice. Právě tady u stran, které se cítí být od středu nalevo, zazníval názor, že TOP 09 je asociální strana. Přitom například v Židlochovicích pracujeme s bezdomovci, kterým dáváme práci a bydlení, čímž jsme partnery překvapili. Vlastně jsme přišli na to, že chceme všichni stejné věci.

Čísla Jana Vituly 3 strany už Vitula vystřídal: ODA, KDU-ČSL a TOP 09 5 měsíců byl náměstkem ministryně práce a sociálních věcí. 26 let je zastupitelem Židlochovic, 8 let starostou.

Kdo by tedy měl být váš ideální volič?

Máme jich několik typů. Myslím, že můžeme uspět tam, kde máme starosty a lidé vnímají výsledky jejich práce. Z hlediska konstrukce koalice bychom pak mohli oslovit liberálnější voličskou skupinu ve větších městech.

Vaše koalice ovšem působí trochu jako účelové spojení stran, protože všechny se pohybují na hranici volitelnosti nebo hluboko pod ní...

Už před čtyřmi lety jsme přemýšleli o spojení se Zelenými, ti se však rozhodli jít do bloku s Piráty. Nicméně zůstala myšlenka, že se spolu máme nadále bavit, měli jsme vždy blízko k zastupitelce za Zelené Janě Drápalové. Sám jako starosta dělám ohledně životního prostředí dost, takže jsme si sedli. A že nám taková koalice může pomoci dostat se do zastupitelstva, je spíš souhra náhod. Nemám obavy, že by TOP 09 sama neuspěla, nechtěli jsme však, aby se tříštily liberální síly tak jako v Brně.

Původně jste plánovali také spojení se Starosty, se kterými si na celostátní úrovni notujete. Proč to na jižní Moravě nevyšlo?

Starostové si vybrali jako lídra Františka Lukla. A tady je potřeba říci, že pokud někdo nominuje do čela člověka, který byl ministrem za Zemanovce a dříve za ně také kandidoval, tak se prostě rozhodl pro jinou voličskou skupinu. Nedovedu si představit, že na naší liberálně orientované kandidátce bychom měli někoho, kdo dělá poradce Miloši Zemanovi.

Lukl si ale nasypal „popel na hlavu“, to nestačí?

Taky jsem kandidoval za různé strany, ale nikdy jsem neměl pocit, že bych se za nějakou musel omlouvat. Vždy šlo o skupinu lidí, ke které jsem měl názorově blízko. Situaci Františka Lukla bych přirovnal k tomu, že bych šel za komunisty a pak se omlouval. Pan Lukl je navíc nadále poradcem Zemana, proto k sobě nemáme ideově blízko.

Dovedete si představit pokračování koalice s ANO, když jste se na několika klíčových věcech nedokázali shodnout? Například na nákupech akcií Technologického parku nebo vlaků.

S většinou lidí z hnutí jsme hlasovali společně. Že například kraj nekoupil akcie Technologického parku, to je prostě život.

Na svém profilu máte napsáno: Vadí mi, že se po Brně čím dál hůř chodí pěšky, stejně jako vás mě nebaví čekat v dopravních uzavírkách a jsem rád, že po kraji všude dojedeme vlakem. Nepůsobí to zvláštně, když jste nepodpořil nákup vlaků?

Tohle je věc, kterou mně kolegové otloukají o hlavu poměrně často. Přitom v Židlochovicích jsme před rokem otevřeli nové nádraží včetně tratě, tomuto projektu jsem věnoval patnáct let života. Železnici považuji za hrozně perspektivní způsob dopravy, nákup vlaků ze strany kraje však nevnímám jako moc šťastný. Ptal jsem se kolegů, co bude hejtmanství dělat, až ty vlaky doslouží, kdo pak opět koupí nové. A nikdo mi na tuto otázku nedokázal adekvátně odpovědět.

Už několik měsíců se hovoří o tom, že existuje dohoda mezi stranami, že po volbách ANO vyšachují podobně jako v Brně. Víte o tom něco?

Vrabci si štěbetají o dohodě, že vznikne stejná koalice jako na magistrátu. Mám tuto informaci z různých stran.

A vy jste součástí tohoto plánu?

Nejsem, ani bych do takové koalice nešel. Nejsem moc přesvědčený, že na městě tato konstrukce funguje dobře.

To ale zní, jako byste se dopředu smířil s tím, že skončíte v opozici.

K politice takové věci patří a nemám z toho těžkou hlavu.

Ideální by pro vás tedy bylo, kdyby na kraji pokračovala současná koalice?

Že chceme na kraji dále pokračovat, je jasné. Otázkou zůstává, zda vůbec půjde podobná koalice složit, když například ČSSD stále balancuje na hranici volitelnosti.

Jste velkým kritikem Michala Haška. Dovedete si s ním do budoucna představit spolupráci?

Můžeme hovořit o dvou rovinách. Jedna je lidská, kdy se kočkujeme v zastupitelstvu a zažili jsme nějaké přestřelky. S tím nemám problém. Druhá věc však je, že se Hašek projevoval jako proruský hejtman, tlačil to hodně. V tomto k sobě nemáme blízko a je to zrovna jedna z linek, kde se dohoda hledá složitě. Zvlášť když vidím, jak se Rusko snaží rozložit Evropskou unii.

Kam se tedy kraj po odchodu hejtmana Haška posunul?

Myslím, že se nám daří dělat kultivovanou politiku bez výjezdů na Kamčatku nebo na Sibiř, kam se Hašek jezdil fotit. Snažíme se víc spolupracovat třeba s Rakouskem a nejbližšími partnery. Podařilo se nám zkrátka ustřihnout dálněvýchodní show a už se nefotíme s Nočními vlky.

Kromě jiných oblastí jste náměstkem v oblasti smart regionu. Jaká chytrá řešení jste z pozice kraje nabídli? Na první dobrou mě nic nenapadá, tedy kromě připravované chytré čtvrti v Židlochovicích, kde jste starostou.

Dnes je každé lepší spláchnutí toalety smart. Jsem ale přesvědčený o tom, že nejde primárně o instalaci určité technologie, ale o nastavení jednotlivých procesů a jejich provázanost s běžným životem. Typickým příkladem je dům narvaný technologiemi, se kterými ale majitel neumí zacházet. V Židlochovicích jsme se rozhodli zkusit projekt v rozvojové části a požádali jsme o podporu z Německa, v tom kraj nehraje žádnou roli. Na radnici se prostě snažíme dělat kreativní věci. A co se týče kraje, tak například posouváme Regionální rozvojovou agenturu, aby ve smart technologiích radila obcím, kde a co nasadit. Efekt se však projeví teprve v horizontu několika let. Dílčí věci jsme dělali také ve vztahu ke krajskému úřadu, kdy jsme třeba zkrouhli formuláře pro školy. To je podle mě důležitější než nějaká chytrá lavička.

Na stránkách koalice také píšete: Nestavíme vzdušné zámky, neopakujeme prázdné fráze, neslibujeme nesplnitelné. Co tedy slibujete?

Když se podíváte na začátek kandidátky, máme tam lidi, kteří za sebou mají výsledky. V otázce dopravy už jsem zmiňoval nové nádraží v Židlochovicích. V Hustopečích, kde máme starostku, také modernizují železnici, o elektrifikaci se snaží i v Moravském Krumlově. A to vše můžete promítnout do krajské politiky, protože už znáte slabiny.

Vaše jméno bylo zmiňováno v souvislosti s týmem expertů pro řešení krize kvůli koronaviru, který jste sestavil. Nominovaní odborníci ale tvrdili, že je nikdo neoslovil...

To bylo nedorozumění. Typově jsem uvedl lidi, které bych si představoval, ale někteří to interpretovali způsobem, že tyto odborníky si prostě najmeme.

Neuvažoval jste vzhledem k nízkým preferencím TOP 09 o změně strany? V Židlochovicích máte vždy výborný výsledek.

Byli jsme vždy proevropští a poměrně ekonomicky liberální, zároveň mě bavily věci kolem ekologie a sociální oblasti. A v tomhle mi prostě TOP 09 programově sedí.