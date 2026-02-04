V Čebíně na Brněnsku natočili vlka. Kráčel po zasněženém poli a přeběhl silnici

V lednu ochránci přírody poprvé získali důkaz o přítomnosti vlka v Moravském krasu, když jej zachytila fotopast. O několik dní později se šelmu podařilo dokonce natočit, a to o několik kilometrů dál na západ u Čebína na Brněnsku.

„Zřejmě vlčice viděna u Čebína směr lesy za Senticemi. Prosíme řidiče v místech o opatrnost,“ stojí u videa ve facebookové skupině Brňáci.

Nahráno bylo v neděli a zachycuje vlka, který se svižným krokem pohybuje po zasněženém poli. Následně přeběhne silnici a běží dál po poli.

Ochránci přírody potvrdili výskyt vlků na jižní Moravě. Jednoznačné důkazy zajistili s pomocí fotopastí, které postupně zachytily pohyb jednotlivých zvířat a nejnověji i dvojici.
Několik vlků se na jižní Moravě vyskytuje už delší dobu. Pohybují se na pomezí Blanenska a Prostějovska a zatím není známo, že by působili škody zemědělcům. Kromě této smečky žijí v kraji další jeden až dva jedinci, z nichž jeden nedávno zavítal do Moravského krasu, kde ho „cvakla“ fotopast. Právě tento kus by se mohl zatoulat až k Čebínu.

Vlci se do české a moravské přírody přirozeně vracejí zhruba posledních deset let. Během té doby postupně osídlili většinu území a nakonec se objevují i na jižní Moravě. Loni je ochránci zaznamenali v národním parku Podyjí.

„Důležité je podotknout, že v celém sledovaném území nedošlo za celou dobu prokázaného výskytu vlků k žádnému útoku na chovaná hospodářská zvířata ani k žádnému nestandardnímu chování. Většina vlků zde žije skrytě, byť existuje i několik nahrávek od veřejnosti,“ uvedl Antonín Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

