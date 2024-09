Speciální vlak ukazuje hrůzné genocidy i hladomor, poprvé dorazil na Moravu

Tato putovní výstava dorazila na Moravu vůbec poprvé. Veřejnosti je přístupná v pracovní dny od 15 do 19 hodin a o víkendech od 11 do 19 hodin. Z Brna se 1. října přesune do Břeclavi, následně do Uherského Hradiště a Zlína.

„Považujeme za důležité, aby se s tragickou historií 20. století a s důsledky nenávistných politik seznámilo co nejvíce mladých lidí. Osvěta je jedním z hlavních způsobů, jak opakování těchto hrůzných událostí zabránit,“ uvedl ředitel projektu Šimon Krbec.

Vlak je podle autorů expozice symbolem deportací vězňů do koncentračních táborů. „Natáčeli jsme film v terezínské hlavní pevnosti a lidé nám říkali, že si nedokážou představit, jak byli deportovaní vězni přepravováni ve vlacích. Ale už v těch vagonech se odehrávaly velké tragédie,“ vysvětlil spoluautor výstavy Pavel Chalupa výběr netradičního místa.

Kromě záběrů o genocidě ve Rwandě s fotografiemi světově známého fotografa Antonína Kratochvíla expozice představí i další příběhy, například genocidu Arménů spáchanou Turky, historii stalinského hladomoru na Ukrajině a genocidu v Kambodži v letech 1975 až 1978. Brněnské premiéry výstavy se mimochodem zúčastnil právě i Kratochvíl.

Pro školy je připraven speciální vzdělávací program, který mohou žáci navštívit po předchozí rezervaci mezi osmou hodinou ráno a třetí odpoledne. „Multimediální výstava je unikátní příležitostí, jak je seznámit s významem pojmu genocida mimo klasickou školní výuku. Snažíme se, aby studenti příběhy chápali nejen v kontextu historie, ale i současnosti,“ popsal Krbec.

Projekt je pojmenován po polském právníkovi židovského původu Rafaelu Lemkinovi, autorovi pojmu genocida, a v prvním ze čtyř vagonů vypráví i jeho životní příběh. Lemkin byl také hlavním iniciátorem Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy. Právě k 75. výročí jejího přijetí organizátoři loni poprvé vypravili Vlak Lemkin na výstavy po Česku. Projekt vychází ze zkušeností a odkazu Vlaku Lustig, který mezi lety 2012 a 2016 připomínal oběti holocaustu.