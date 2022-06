Dodávka vlaků na jih Moravy má zpoždění, není hotová ani polovina souprav

Plzeňský výrobce Škoda Transportation totiž nestíhá včas dodat všech 37 jednotek. Mluvčí výrobce Jan Švehla zpoždění vysvětlil především pandemií – ať už hůře dostupnými dodávkami ze zahraničí, či nemocí pracovníků, kdy byla snížena kapacita výroby.

„Aktuální situaci komplikuje i válka na Ukrajině, která má vliv na dostupnost některých surovin a materiálů. Celou dobu jsme se však snažili a nadále se snažíme o to, abychom tyto dopady minimalizovali,“ doplnil.

Podle krajského radního pro dopravu Jiřího Crhy (ODS) by první soupravy RegioPanter, pro jižní Moravu pojmenované Moravia, měly přijet na podzim. „V listopadu dorazí šestice kratších,“ sdělil radní. Každý z těchto menších vlaků pojme asi 146 cestujících.

Delší, jež firma dodá v dalších měsících, mají kapacitu 333 pasažérů. Tyto čtyřvozové začnou podle Crhy přijíždět do regionu od prosince. Konkrétní počet, který dorazí ještě letos, nezmínil. Podle mluvčího plzeňského výrobce je dnes kompletně vyrobeno 12 z 37 vlaků a prvních osm už podstupuje zkoušky, aby mohly zamířit do provozu. „Dodávky dalších souprav by měly chodit ještě asi tři měsíce v příštím roce,“ prohlásil Crha.

S dotací musí pomoct vláda

Pro kraj to znamená komplikace. Na obří zakázku za sedm miliard korun totiž čerpá evropskou dotaci pokrývající asi 80 procent všech nákladů. A na začátku bylo dohodnuto, že všechny vlaky musí dorazit letos, což se očividně nestane.

Hejtmanství tak hrozí sankce či vrácení dotací kvůli nesplnění stanovených podmínek. „Snahou Jihomoravského kraje je, aby případné zpoždění dodávek nemělo žádný vliv na dotační titul,“ konstatovala stručně mluvčí hejtmanství Alena Knotková. Zatím se podle ní vyčkává, až firma pošle nový a konkrétní harmonogram dodávek.

Crha podle svých slov už toto téma předběžně otevřel na jednání se svým stranickým kolegou a ministrem dopravy Martinem Kupkou.

„Pan ministr problém vnímá, je to bohužel realita. Jako kraj budeme nejspíš požadovat, aby vláda přijala usnesení o prodloužení termínů pro čerpání dotací,“ představil radní stěžejní krok pro to, aby jihomoravské hejtmanství o miliardy nepřišlo.

Podle něj už k podobným prodloužením vláda v jiných případech přistoupila, takže věří, že ani nyní nevzniknou komplikace.

Krajské vlaky do své péče zatím dostanou v zápůjčce České dráhy. Nicméně nemusí je mít napořád. Hejtmanství totiž připravuje soutěž na nového dopravce, který na tratě s půjčenými vlaky vyrazí od prosince 2024. A kraj čeká velký zájem. Na zmíněných dvou trasách totiž jezdí hodně cestujících a zároveň dopravce nemusí mít vlastní vozy.

„U ostatních železničních linek předpokládáme uzavření smlouvy či smluv přímým zadáním,“ dodala Knotková. Jinými slovy kraj pro ně soutěž nevypíše. Na tratích dnes jezdí jen „motoráky“ provozované rovněž Českými dráham.