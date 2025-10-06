Kamery ani pokuty nestačí. Na vjezdy do centra Brna znovu dohlížejí strážníci

„Před několika lety jsme stanovili přesné podmínky pro vjezd do centra města. Místo je monitorováno kamerovým systémem, který zaznamenává porušení pravidel. Bohužel k tomuto jevu dochází neustále, v mnoha případech i opakovaně. Vzhledem k tomu, že ani pokutování na řidiče projíždějící neoprávněně náměstím Svobody neplatí, kontrolují od dnešního dne oprávnění k vjezdu strážníci městské policie,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
Od povolání strážníků si magistrát slibuje snížení počtu průjezdů přes centrální náměstí. S kontrolami oprávnění začaly hlídky v pondělí a budou je provádět denně.
„Za první tři hodiny kolegové zkontrolovali 113 aut. Povolení nemělo čtrnáct z nich,“ vyčíslil mluvčí městské policie Jakub Ghanem s tím, že výhodou osobního monitoringu je možnost předání totožnosti řidiče správnímu orgánu.
K řešení neuspokojivé situace, kdy se po pěší zóně pohybovalo neporovnatelně větší množství aut, než kolik bylo vydaných oprávnění, vyzvala magistrát v létě radnice Brna-střed. Její politici volali po tom, aby se přestupky za porušení předpisů započítaly do bodového systému, což se mělo zajistit umístěním semaforů do Rašínovy a Masarykovy ulice. Pokud by šoféři projeli na červenou, odečetlo by se jim šest bodů. Při druhém takovém provinění by už přišli o řidičák.
Řidiči spoléhají na „fintu“ s pokutami
Vedení města uvažovalo také o umístění výsuvných sloupků do obou ulic, kde by působily jako mechanická zábrana. Takto fungují už v jiných ulicích.
Magistrát se však nakonec rozhodl vrátit ke kontrolám strážníků, kteří se na řidiče vjíždějící do historického centra zaměřovali předtím, než byla v březnu 2021 spuštěna automatická kontrola vjezdů pomocí kamerového systému. Ten vyšel na 40 milionů korun a podařilo se jej plně zprovoznit se zpožděním dvou a půl let proti původnímu plánu. V současnosti hlídá všech 22 míst, kudy se dá do historického centra vjet.
Řada šoférů si z pokut dosud nic nedělala i proto, že jim zákon umožňuje zařadit více prohřešků do sloučeného řízení, v němž je zastropovaná maximální sankce 25 tisíc korun za všechny. Za jeden tak běžně platí 750 korun, přestože by se ve správním řízení mohla pokuta vyšplhat až na pět tisíc.
Do pěší zóny dosud legálně na základě povolení směla vjet asi tisícovka aut, nejčastěji od městských firem, jejichž pracovníci tam provádějí údržbu. V létě magistrát slíbil opětovně prověřit vydaná oprávnění ve snaze počet aut snížit. V té době evidoval zhruba dva a půl tisíce neoprávněných vjezdů měsíčně.
Hlídky městské policie budou u vjezdů do pěší zóny „číhat“ minimálně do konce vánočních trhů. Následně dojde k vyhodnocení tohoto postupu.
