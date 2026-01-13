Podle podzimních vyjádření brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) to vypadalo, že zavedení semaforů nic nebrání, všichni s nimi souhlasí a je jen otázkou času, než se vše papírově vyřídí. Právě světelnou signalizací chtěli zástupci magistrátu drzé řidiče připravit o body, pokud by na pravidla nedbali, tak jako doposud.
Teď je ale situace jiná. „Celkový koncept řešení vjezdů budeme prezentovat v řádech několika týdnů,“ reagoval radní jen neurčitě na dotaz iDNES.cz.
Podle šéfa městské společnosti Brněnské komunikace Luďka Borového je důvodem přehodnocení původních plánů otočka v názoru policie. „Řekla nám, že se máme zkusit podívat na jiná řešení,“ uvedl Borový s tím, že se řeší i redukce počtu vyhrazených parkovacích stání v historickém centru, aby tolik lidí nemělo do středu města povolenku.
Stopka od policistů ale nebyla podle jejich dopravního inženýra Evžena Nesrovnala tak striktní. Spíš to podle něj vyplynulo z průběžných jednání, kdy se ukázalo, že by navzdory původním slovům radního šlo o komplikované řešení. Finální návrh na osazení semaforů v historickém centru se tak k policii k oficiálnímu vyjádření ani nedostal.
„Vznikaly otázky, jak by taková úprava ovlivnila plynulost provozu. Kdyby třeba byl jeden semafor u vjezdu na Masarykovu ulici u hlavního nádraží, byla by tím ohrožena bezpečnost dopravy v daném úseku. Došlo by ke zhoršení stavu oproti tomu, jaký tam panuje dneska,“ přiblížil Nesrovnal, přičemž zároveň prozradil, že semafory neměly být jen u ústí na náměstí Svobody, ale i v dalších místech.
S rozsvícenou červenou by utrum měli i cyklisté, kteří mají jinak průjezd centrem povolen. I ti by se totiž světlem museli řídit. Speciální návěstidlo se signálem volno by musela mít i tramvaj, která přes náměstí projíždí. „Řešení by bylo velmi komplikované, takže i proto se k nám nejspíš konečný návrh ani nedostal,“ míní Nesrovnal.
Hlídky strážníků pomohly
Na své plány zklidnit centrum plné aut však magistrát nerezignoval. Ostatně hlídky městské policie, které na provoz dohlížely přímo v terénu, přinesly výsledky.
„Někteří přistižení řidiči měli snahu navzdory porušení předpisů do historického jádra vjet, což jim strážníci neumožnili. Při porovnání stejně dlouhých časových období 6. až 20. října a 6. až 20. listopadu evidujeme v listopadu výrazný pokles neoprávněných vjezdů ze 370 na 152,“ vyčíslil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Od 21. listopadu až do Vánoc byl pak provoz přes náměstí kvůli trhům ještě přísnější a omezenější.
„Po domluvě s představiteli Brna počítáme s obnovením kontrol od tohoto týdne. Nastavíme obdobný režim jako loni na podzim,“ doplnil Ghanem.
Přítomnost hlídek městské policie přímo v centru, které tak suplují dnes pro některé bezohledné motoristy příliš neúčinný kamerový dohled, ale nemá být trvalým řešením. Ostatně městskou policii to logicky omezuje v jiných činnostech.
Vedení brněnského dopravního podniku proto podle informací iDNES.cz připravuje řešení, na kterém je aktuálně ve společné pracovní skupině shoda. Jde o instalaci již dříve zvažovaných výsuvných sloupků, respektive menších kolíků, které by byly přímo v tramvajovém pásu. Ty by se spouštěly prostřednictvím Řídicího informačního systému, tedy podobně, jak se dnes přestavují výhybky na tramvajové trati.
Dopravní podnik tento záměr nechtěl blíže komentovat. „Uvítáme jakékoliv opatření, které umožní plynulý provoz tramvají v centru města,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Podle Nesrovnala se nicméně k tomuto řešení už kladně vyjádřil i Drážní úřad.
Podle policistů jde i z hlediska účinnosti o lepší řešení, protože půjde o fyzickou zábranu, která další jízdu auta znemožní. Navíc připomínají, že by i jízdu na semafor museli pokutovat strážníci v ulicích. Bez jejich přítomnosti by na základě záběrů z kamer dostali tito motoristé opět jen pokutu, ale nebyli by už odměněni šestibodovým ziskem na kartu řidiče, jak by magistrát chtěl.
Této kličky si byl i radní Kratochvíl vědom, takže proto měly být hlídky v centru i nadále. „Budou tam v různých dobách a na různých místech. Řidič by neměl mít jistotu, kdy a kde na ně narazí,“ líčil ještě loni v říjnu.