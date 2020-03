Z pozemků za hubičku vytěžil bývalý místostarosta miliony, teď čelí kritice

Po revoluci získalo několik spolků od státu za symbolickou částku pozemky, které do té doby užívaly. Dnes se hodnota mnohých z nich pohybuje v milionech korun. To je také případ tělovýchovné jednoty, která svůj majetek později vložila do akciové společnosti Marvori.



V ní je předsedou představenstva bývalý vinohradský místostarosta Štursa . Ještě když funkci zastával, společně s dalšími akcionáři se dohodl, že původně „za hubičku“ získané pozemky v Čejkovické ulici prodají developerovi Jiřímu Maršálkovi. Společnost si pozdějším prodejem přišla na asi 15 milionů korun, a navíc podle mnohých umožnila vznik kontroverzní stavby sportovně-rekreačního areálu, která již několik měsíců budí vášně.

Kritici tvrdí, že developer se jen snaží obejít územní plán a ve skutečnosti chce stavět obyčejnou ubytovnu, protože do centra s výhledem na spalovnu a u rušných silnic se nepůjde rekreovat ani naprostý zoufalec.

Místo, kde má nové centrum vzniknout

„To je teda fór, že pozemky prodal bývalý místostarosta. Přišel si na 15 milionů za pozemky, které tělovýchovná jednota získala skoro zadarmo,“ zlobili se místní na nedávném jednání zastupitelstva.

Také vinohradský starosta Jiří Čejka (nez.) označuje Štursu za člověka, který prodejem pozemku umožnil vznik kritizovaného projektu. Přitom ještě v minulém volebním období společně stáli v čele radnice. „Se Štursou jsem se setkal v prosinci. Naivně jsem si myslel, že třeba ještě parcely neprodal a mohlo by je koupit město, čímž bychom měli vše pod kontrolou. Řekl mi však, že byly jejich, tudíž si s nimi mohli dělat, co chtěli, a odešel,“ popisuje Čejka.

Na místě se mohl hrát tenis

Štursa však tvrdí, že vůbec netušil, co Maršálek se svou firmou Properity na pozemcích chystá. „S projektem jako takovým nemáme nic společného. To je stejná situace, jako kdybych někomu prodal auto a dotyčný s ním srazil chodce. Jsem snad viník?“ rozzlobil se. „Věděl jsem, že podle územního plánu jde tato lokalita použít jen pro sport a rekreaci. Je pro mě překvapením, co tam pan Maršálek plánuje, a samozřejmě s tím nesouhlasím. Kdybych to věděl, pozemky bych mu neprodal,“ prohlásil Štursa.

Říká, že sám měl několik let snahu na místě vybudovat nafukovací halu na tenis či jinou sportovní aktivitu. „Jenže bychom museli přitáhnout plyn, což by stálo miliony korun. Kde bychom na to vzali peníze? Starosta ani nemá zájem něco takového podporovat a nejspíš ani peníze, vždyť Vinohrady jsou snad nejchudší městská část. Proto jsme se rozhodli, že pozemky prodáme a půjdeme dělat sport jinam,“ uvedl ještě Štursa.

Starosta Čejka tvrdí, že o kryté hale pro tenisty nikdy nic neslyšel. To vyvrací Štursův spolustraník a také bývalý vinohradský místostarosta Jiří Karásek (ČSSD). „Pan starosta má selektivní paměť. Zapomněl, že pan Štursa byl dlouholetým ředitelem kulturního centra, kterého si sám prosadil a osm let s ním spolupracoval. Usiloval o získání dotace z kraje či odjinud, aby mohl postavit tenisovou halu či podobné zázemí pro sportovce. To se však nedařilo, a tak na své plány rezignovali a rozhodli se parcely prodat,“ vysvětlil Karásek, jenž také připomněl, že před čtyřmi lety zastupitelstvo odmítlo na stejném místě stavbu hokejové haly.

Developer Jiří Maršálek přiznal, že za pozemky skutečně zaplatil okolo 15 milionů korun. „S vlastníky jsem jednal o koupi už v roce 2017 s tím, že jsem měl lhůtu na rozmyšlenou. Definitivně jsme dohodu stvrdili loni v září, když jsem měl k připravované stavbě kladná stanoviska dotčených stran včetně městské části,“ zavzpomínal majitel developerské firmy Properity.

Investor chce jednat se starostou

„Původní majitele pozemků nezajímalo, co tam plánuji stavět. Jenom se mě zeptali, jestli to chci koupit, tak jsem řekl, že ano, a podepsali jsme smlouvu,“ poznamenal ještě Maršálek, který nově starostu Čejku požádal o schůzku. „Chci vědět, zda má s mým projektem nějaký problém a jaký. Jestli má nějaký požadavek na úpravu, já tak učiním,“ dodal investor.

Luxusní komplex, který chce na konci Čejkovické ulice stavět, má nabídnout sportovní vyžití v čele s lanovým centrem i možností ubytování pro hosty. Jenže této verzi projektu, při jehož tvorbě se autoři inspirovali v USA, v brněnských Vinohradech momentálně věří málokdo.

Lidem se nezdá nejen poloha stavby, ale ani celkový koncept postavený na bytech o velikosti 1+kk až 4+kk. Jenže klasický bytový dům v dotčené lokalitě postavit nejde, protože územní plán tam umožňuje pouze sportovní a rekreační objekty.

Místní kritizují i samotného Čejku, jenž podle nich několik měsíců o plánech investora mlčel. On však říká, že to není pravda, a na místě chce nově prosadit stavební uzávěru. Developer by pak nemohl stavět. „Dále navrhujeme, aby zbylá místa na Vinohradech, určená podle současného územního plánu pro sport a rekreaci, byla změněná na zeleň,“ nastínil starosta.