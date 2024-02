Jídlo a víno spojili do kuchařky. Padnul jsem z ní na zadek, chválí Vaněk

„Rozhodli jsme se pro netradiční pojetí, tedy párování jídla a vína. Snažíme se posouvat hranice uvažování o víně,“ říká předseda spolku a vinař Lubomír Tichý.

Nápad se zrodil na oslavě narozenin jednoho z kuchařů. „Všichni ze spolku se pohybujeme v gastronomii a viděli jsme, že je to od covidu nejpostiženější obor. Chodí méně zákazníků, rostou ceny. Jako vinaři si držíme klientelu a s restauracemi, kam dodáváme, máme přátelské vztahy. Když do nich nebudou chodit lidé, tak to dopadne i na vinařský segment,“ vysvětluje.

Kuchařka tak představuje celkem patnáct lokálních vinařství a patnáct gastropodniků z celé republiky. Na vzniku publikace se přitom podílelo asi pět desítek lidí. „Vznikala necelý rok. Najezdili jsme kvůli ní přes tři tisíce kilometrů, nafotili pět a půl tisíce fotek. Tisíce hodin zabrala práce na textech a grafice,“ přibližuje zákulisí vzniku knihy Tichý.

Snoubit polévku a alkohol

V publikaci najdou lidé recept třeba na salát z uzeného pstruha, k němuž se hodí Sylvánské zelené, jež je charakteristické vůní mirabelek a kdoulí. Nebo na krém z ovčího sýra se škvarky a spáleným jablkem, který doplní sklenička Rulandského bílého.

„Každý gastro podnik prezentuje čtyř- až pětichodové menu. Některé pokrmy jsou základní a méně náročné, jiné však obtížnější a jejich příprava zabere i několik dní. Ten, kdo se do nich pustí, už musí mít trošku navařeno. Recept na míchaná vajíčka na stránkách této kuchařky opravdu nenajdete,“ usmívá se předseda spolku.

A jaké spojení jídla a vína ho baví nejvíc? „Osobně mám rád snoubení vína s polévkami. Je to velmi těžká kombinace, řekl bych, že přímo umění. Polévka je totiž jako pokrm specifikum, v ní samotné se mísí hodně chutí,“ vysvětluje.

Podle spolku je propojení vinařské kultury a gastronomie v Česku stále ještě v plenkách a kuchařka je snahou víno a jídlo k sobě přiblížit. „Ve většině restaurací vám stále obsluha nenabídne k pokrmu přímo určené víno,“ ví vinař a poukazuje na to, že například ve Francii, Španělsku či Itálii je takové doporučení k pokrmům běžné.

„Automaticky vám tam konkrétní víno představí. Jsme vinařskou zemí, víno je navíc kulturní nápoj, ne konzumní,“ hlásí a dodává, že spojením s jídlem vzniká zcela nový rozměr chutí. „Je to nekonečné množství zkoumání,“ míní.

Klíčovým záměrem je, aby publikace byla funkční delší dobu. „Když máte oblíbenou kuchařku, využíváte ji pravidelně. V knize je mapa podniků a vinařství s jednotlivými termíny akcí po čas celého roku, lidé s ní tedy mohou putovat,“ říká. Záleží jen na domluvě mezi restaurací a vinařstvím, zda je akce jednorázová a vinař dojede za kuchařem třeba na víkend, či měsíční bez přítomnosti vinařství. „Anebo naopak kuchaři vyrazí do vinařství,“ přemítá předseda spolku.

Vaření se šéfkuchařem

Zároveň se mohou „poutníci“ zapojit i do soutěže, při které se budou snažit navštívit co nejvíce z míst zaznačených na mapce. Výherce se pak může těšit třeba na degustační večeři či na vaření se známým kuchařem Romanem Vaňkem, jedním z pěti kmotrů publikace.

„Od myšlenky udělat kuchařku je strašlivě dlouhá cesta na konec. A udělat knihu, pro jakou se rozhodli vinaři spolku Dunajovických kopců, je neuvěřitelná práce, kterou museli odmakat. To nikde jen tak nenajdete. Když mi ji přinesli, tak jsem padnul na zadek,“ prohlašuje Vaněk.

„To je tak neskutečně rozsáhlá produkce, že do toho může jít buď naprostý šílenec, anebo někdo s neuvěřitelným nadšením, což je přesně jejich případ. Kdo zná knihy o víně nebo jídle, tak vytuší, jestli při její tvorbě někdo nějak podváděl, nebo je naopak udělaná poctivě. A tahle opravdu poctivě udělaná je, bláznivě, srdcem,“ neskrývá nadšení popularizátor gastronomie.

Vinařská kuchařka navíc nese označení toho, že je první. Vznik další je však zatím nejistý. „Necháváme si otevřená vrátka. Přemýšlíme, že bychom mohli do další knihy přizvat více restaurací nebo třeba zvolit jiné téma. Ale zatím nevíme, co a jestli v budoucnu vznikne. Jako spolek máme ještě spoustu dalších aktivit a akcí,“ uzavírá Tichý.