Nejsme národ alkoholiků. Jsem proti zákazu reklamy na víno, říká šéf svazu

Pořádnou revoluci v propagaci alkoholických nápojů připravuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Svým plánem, který počítá s přísným zákazem reklamy na téměř veškerý alkohol, zaskočil i tisíce vinařů.



„Zatímco u tabáku je reklama v elektronických i tištěných médiích v podstatě zakázaná, u alkoholu žádné omezení není. Přitom dopady – mám na mysli patologické jevy jako kriminalitu – jsou často ještě horší než u tabáku,“ odůvodňuje chystaný návrh Vojtěch.



Jenže právě vinaři mu nyní vyhlásili válku. Poté, co byl Tibor Nyitray před pár dny zvolen na další čtyři roky do čela největší vinařské organizace, ihned slíbil, že bude tvrdě bojovat o to, aby se vína regulace netýkala.

„Víno a jeho kultura pití má u nás tisíciletou tradici a patří mezi největší hodnoty nejen Jihomoravského kraje,“ míní prezident Svazu vinařů, který zastupuje 1 300 kolegů.

„Nejen jako reprezentanta vinařů, ale i mě osobně se hluboce dotýkají snahy líčit Čechy a Moravany jako národ alkoholiků, jako jakési lidské trosky, které si samy se sebou nevědí rady a kterým musí začít životy řídit stále nové a nové státní nařízení a zákazy. Každý, kdo někdy jižní Moravu navštívil, musí nepoctivost takových tvrzení vidět,“ nebere si servítky Nyitray.

Podle něj by na vinaře měl případný zákaz reklamy obrovský negativní dopad. „Zákaz propagovat nejen víno, ale i akce s ním spojené, a nemít tak možnost ukázat, v čem spočívá kvalita, existenciálně ohrozí všechny naše vinaře a s nimi celý Jihomoravský kraj. Na místo skvělých vín by totiž nenastoupila blahodárná pramenitá voda a z národa alkoholiků by se nestal národ uvědomělých asketů. Právě naopak. Kvalitní moravské a české víno nahradí to, které propagaci nepotřebuje – víno nejlevnější, víno nekvalitní, víno, jehož se za minimální cenu v zahraniční zbavují,“ tvrdí Nyitray.

Nyitray: Nenastoupí blahodárná voda, ale víno nekvalitní

S tím souhlasí i Mojmír Baroň, enolog a vedoucí lednického Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity. Podle něj je sice boj proti spotřebě alkoholu logický krok po „tažení proti kouření“, ale vína se týkat nemá.

„Je pravda, že jako národ jsme na špici konzumace alkoholu a tlak na snížení jeho spotřeby je správný. Nicméně vhodnější by bylo omezení jen na tvrdý alkohol,“ nabízí Baroň řešení s tím, že skutečný alkoholik se určitě neopíjí vínem.

„Víno má u nás jakousi výsostnou pozici, třeba v tom, že se na něj nevztahuje spotřební daň,“ podotýká Baroň, který ve Svazu vinařů zastupuje Unii enologů. Ta je jedním ze dvou nových stálých členů představenstva organizace.

Vinaři posílí o omladinu

K nejvýznamnějším vinařským spolkům ve svazu přibudou také Mladí vinaři, kteří sdružují vinaře do čtyřiceti let. „Je to logický krok. U vinařů dochází k poměrně intenzivní generační obměně,“ míní Baroň.

Mladí vinaři do vedení pronikli právě na výzvu prezidenta Nyitraye, který si tak zajistil širší podporu. „Dvěma hlavními důvody pro vstup do svazu byla snaha o omlazení představenstva a také potenciál Mladých vinařů pro marketing celého svazu – jakousi sílu a dravost mládí,“ vysvětluje zástupkyně Mladých vinařů Eva Pelikánová.

Pálavské vinobraní 2019. Příjezd krále Václava IV. a královny Chantal Poullain na mikulovské náměstí (7. září 2019).

Oba nové spolky chtějí do vinařského sdružení přinést tlak na vyšší prestiž tuzemského vína v celosvětové konkurenci.

„Věříme, že vzájemná podpora, sdílení know-how, trendů a inspirace vede k vínům s přidanou hodnotou, která je důležitější než samotný produkt. A tuto přidanou hodnotu chceme přinášet nejen našim zákazníkům, ale také moravskému a českému vinařství obecně,“ říká Pelikánová s tím, že chtějí kolem sebe vytvořit okruh mladých producentů vína a postupně jim předávat své zkušenosti.

Vedle pokusů o zákaz propagace vína se Svaz vinařů v příštích čtyřech letech zaměří i na problematiku černého trhu s vínem, což nastartoval už při prosazení mnohými kritizované novely vinařského zákona před třemi lety.

Vinař Jan Stávek dává svým vínům neobvyklé názvy.

Dokončit chce také návrh apelačního systému, tedy označování vína, které upřednostňuje zeměpisnou originálnost před názvem konkrétní odrůdy či obchodní značkou. Systém apelací je nejznámější ve Francii, kde se ho také podařilo dotáhnout do největší komplikovanosti. A má ho také Itálie, Německo, Španělsko nebo Rakousko.

Svaz hodlá podporovat také novou výsadbu, boj se suchem a škůdci, ale zbývat se bude třeba i mysliveckým zákonem, který právě prochází novelizací. Chce prosadit, aby v honitbách, kde jsou kulturou vinice, byly stavy zvěře co nejnižší.