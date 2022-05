Vinaři se v novém seriálu vracejí do Křetic, pro natáčení postavili kemp

Kemp u Vrkoče filmaři postavili ryze pro seriálové účely. „Vrkoč je chovný rybník. Žádné zázemí tady nebylo. Všechny chatky, ale třeba i molo jsme přivezli. Do boudy jsme schovali i stavidlo,“ směje se producent Tomáš Vican s tím, že Hřebcův kemp bude v novém seriálu místem, kde se schází celá vesnice.

A tím pádem se tu při natáčení sešli i takřka všichni seriáloví protagonisté. Od starousedlíků z Vinařů, které ztvárňuje třeba Miroslav Táborský, Jaromír Dulava, Bolek Polívka nebo Pavel Zedníček, až po „omladinu“ z města, která sem přijíždí na kolejní sraz.

A přiváží i urnu kamaráda, jehož památku tady chtějí uctít. Diváci se mohou těšit na Patrika Děrgela, Denisu Nesvačilovou, Jiřího Panznera nebo Michala Isteníka.

„Pro mě natáčení s Tomášem Vicanem znamená vždycky návštěvu Pálavy, to je už po těch letech srdeční záležitost,“ říká Miroslav Táborský, který si zopakuje roli Honzy Fuksy. Věrnou společnicí mu bude opět koza Terezka, i když, jak sám herec říká, už je to asi pátá kozí generace.

„Ve Vinařích jsem se vždycky motal poblíž postavy, kterou hrál Vašek Postránecký. Byl jsem jeho pravá ruka, jeho nejlepší kamarád. Ale vlastně jsem neměl ani svoji chalupu, nevědělo se o mém rodinném zázemí. Teď už mi dali chalupu a do chalupy vnučku,“ usmívá se Táborský.

Scénář, který s producentem Vicanem dával dohromady scenárista Petr Kolečko, připisuje roli zemitého statkáře a vinaře také Bolku Polívkovi. „Je to takový bručoun, ale má smysl pro humor. Takový člověk s hrubou kůrkou, ale vevnitř dobrák,“ popisuje svou postavu, která bude mít svůj statek v nedalekém Pavlově.

Polívka vzpomíná na kempování s Provázkem

Ovšem i atmosféru kempu si užil. Ostatně není mu cizí. „Vždycky jsme s­ Provázkem na konci srpna mívali soustředění v kempu, kde jsme bydleli ve stanech s podsadou. Tam se četly hry, nahrubo se aranžovalo. Na jednom z takových kempů jsem já nic zkoušet nemusel, tak jsem dělal takové výpady. Tu jsem se vynořil z lesa nahý, tu jsem připlaval se šnorchlem nepozorován a stáhl do vody nějakou kolegyni,“ dává Polívka k dobru kempovou historku, kterou ovšem tehdy neocenila jedna z kolegyň.

„Dostal jsem vynadáno, že ruším a strašně irituju. To jsem se zastyděl, že taková nevinná legrace může být viděna jako sabotáž jejich práce,“ směje se Polívka, který v ­seriálu představuje vinařský svět, na nějž narazí šestice mladých lidí z města.

Mezi nimi třeba i Michal, jehož představuje Michal Isteník. „To je největší bonus. Vůbec se nemusím učit otáčet se na nějaké jiné jméno než na to svoje,“ vtipkuje herec, který na rozdíl od třetího dílu vinařských Bobulí tentokrát dostal od producenta roli ryzího dobráka.

„Jsem taková kladná hodná postava, která si moc s ničím nedělá hlavu, člověk, co ve všem vidí to dobré a na Pálavě je šťastný, je mu tady dobře. A možná si tu najde i životní lásku. Kdopak ví,“ naznačuje, kudy se asi bude seriál ubírat.

Jak to bude doopravdy, na to si budou muset diváci počkat do srpna, kdy seriál uvidí na obrazovkách televize Prima.