Ve Vida! centru se bruslilo i poslouchalo sloním uchem. Park slaví výročí

V jihomoravské metropoli se Vida! centrum řadí mezi tři nejnavštěvovanější návštěvnické cíle. Miliontý návštěvník prošel jeho branami v roce 2019, letos se počet návštěv v areálu na brněnském výstavišti přehoupl přes dvoumilionovou hranici.

Malé i velké zájemce o vědu a vědění za tu dobu zaujaly třeba možnosti hravých pokusů, objevování fyzikálních zákonitostí v přírodě nebo příležitost převtělit se do role televizní „rosničky“ a před kamerou a velkým plátnem předpovídat počasí. Oblíbený je poslech na dálku pomocí napodobeniny sloního ucha. Centrum ale dokáže připravit i speciální a jednorázové akce, jakou bylo například bruslení na umělém ledě v letním období – to když v horním patře v roce 2017 vznikla plocha pro bruslení o rozloze 190 metrů čtverečních.

Milovníci šifer si přišli na své o rok později při celonoční hře uvnitř expozice. Podobný zážitek čekal na stovky týmů i v roce 2021, kdy se ale hra s názvem Šifra Kurta Gödela přesunula z expozice přímo do ulic Brna.

2 miliony návštěvníků již za deset let provozu prošlo brněnským Vida! centrem.

Nejúspěšnější jsou podle mluvčí centra Kateřiny L. Brettschneiderové živé edukační akce. „Mnoho ocenění nejenom v soutěžích, ale i od pracovníků jiných vědeckých center, získáváme především za programy pro školy a naše science show,“ sděluje hrdě.

Ačkoliv je velká část programu zaměřena na rodiny s dětmi, popularitu si získala i akce ryze pro dospělé s názvem Vida! After dark spojující noční život s vědou. Mezi celkové favority pak patří přehlídka robotů nebo festival kutilství Bastlfest. Novinkou je od minulého roku festival Pop science, na nějž letos v rámci oslav jubilea dorazilo padesát performerů nejenom z celého Česka, ale také zahraničí.

Místo oslav chystání rekonstrukce

Jubileum se Vida! centrum rozhodlo oslavit s předstihem již v létě, kdy brněnské ulice a parky zaplavily magnetky s motivem dortu. Některé z nich obsahovaly dárek v podobě volného vstupu.

V těchto dnech, na které výročí připadá, už by slavení nebylo možné; centrum se chystá na rozsáhlou rekonstrukci.

„Stane se z nás tak trochu staveniště. Plánujeme velkou rekonstrukci dětské expozice, která je v současnosti nedostatečná,“ přibližuje změny mluvčí Brettschneiderová. V ideálním případě by opravy měly odstartovat v lednu, pokud se do té doby podaří vybrat zhotovitele. Pracovat se bude za provozu. „I když budeme po tu dobu trochu prostorově omezeni, pokusíme se to udělat návštěvníkům co nepříjemnější,“ věří mluvčí.

V horizontu dvou až tří let by mělo vzniknout pět tematických sekcí s více než šedesáti exponáty.

Postupná změna čeká také stálou expozici. „Plánujeme nový koncept, vybrané exponáty projdou inovací a počítáme samozřejmě s exponáty zcela novými,“ zmiňuje manažerka Lucie Čáslavová.

Ačkoliv zásadní změny jsou zatím ve fázi mapování, nové exponáty už přibývají postupně. V současnosti si jich mohou návštěvníci prohlédnout okolo sto sedmdesáti, přičemž největší novinkou je edukační prolézačka s vyhlídkovou věží ve stylu kosmické rakety.