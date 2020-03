Nastupující vězně s příznaky koronaviru převážejí na vyšetření do Brna

„Převoz na brněnské infekční oddělení se týká vězňů, kteří nastupují k výkonu trestu nebo vazby. Tedy ještě nevstoupili do věznic a vykazují příznaky možného onemocnění. Oddělení disponuje 28 lůžky,“ informovala mluvčí generálního ředitelství vězeňské služby Petra Kučerová.

Teplotu měří personál u vchodu do věznice všem příchozím. V případě, že bude mít kdokoli horečku vyšší než 38 stupňů, nebude vpuštěn dovnitř.

Když se příznaky objeví u vězně, musí okamžitě do izolace. Po případném potvrzení nákazy koronavirem by byl převezen do nejbližší možné nemocnice.

Vězeňská služba má také připravený scénář pro případ, že by se nemoc rozšířila mezi více odsouzených. Kvůli bezpečnostním důvodům však Kučerová nechce plánovaná opatření blíže komentovat.

Vláda již zakázala ve věznicích návštěvy. „Toto ochranné opatření bude trvat po dobu nouzového stavu, případně do odvolání,“ informovala vězeňská služba na svém webu.

Vězni naproti tomu mají možnost s blízkými častěji telefonovat. Podle Kučerové je i přesto situace ve věznicích klidná. „Někteří vězni sami apelovali, aby za nimi blízcí nejezdili. Bojí se nákazy,“ podotkla.

Vedení vězeňské služby se zároveň snaží zajistit potřebné množství ochranných pomůcek. V pardubické věznici spustili výrobu roušek k opakovanému použití, které se vyrábějí ze zdravotnicky doporučených materiálů.

„Jakmile se výroba plně rozjede, bude vězeňská služba schopna vyrobit 40 až 50 tisíc roušek měsíčně, a to pro vlastní potřebu i pro potřebu státu,“ přiblížila Kučerová.