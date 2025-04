Muzeum lidem poprvé ukáže pozadí Věstonické venuše, od nálezu uplynulo sto let

Už sto let uplynulo od chvíle, kdy Karel Absolon našel na Břeclavsku nejstarší keramickou sošku na světě. Originál 29 tisíc let staré Věstonické venuše od 20. června vystaví Moravské zemské muzeum v Brně, a to poprvé na otočném stojanu, aby byl viditelný ze všech stran.