Ucpané mísy i umyvadlo plné hlíny. Toalety ničí vandalové, Brno je zpoplatní

Ačkoliv podle vzoru toalet na nedaleké Brněnské přehradě zvolila typ nazývaný antivandal, který slibuje vyšší odolnost proti ničení, výtržníci si i tak způsob našli.

„Naházeli celé role toaletního papíru do záchodové mísy a do umyvadla nasypali hlínu. Nechápu jediný důvod, proč mají lidé potřebu se takto chovat,“ kroutí hlavou starostka městské části Milada Blatná (Zelení).

Ta na kauzu upozornila na sociálních sítích s tím, že první útok se odehrál už v listopadu a v posledních měsících se jejich četnost stupňuje. Situaci nepomáhá ani fakt, že místo není doposud střeženo kamerovým systémem.

„Už v roce 2023, kdy se stala podobná, ačkoliv méně závažná situace, jsme požádali město o instalaci kamer napojených na městskou policii. Umístí se tam konečně letos v létě,“ zmiňuje Blatná.

Jako další opatření připravuje vedení městské části návrh na zpoplatnění použití toalet. K tomu by mělo dojít po umístění kamer. Protože ale zařízení využívají i žáci škol při výuce na dopravním hřišti, starostka ubezpečuje, že v takovém případě by bylo pro děti zadarmo.

Právě studenti tamní základní školy, konkrétně druhého stupně, by podle některých místních mohli za vandalismem stát. „Jsou to ovšem jen spekulace, nikdo je při činu nepřistihl, a proto to nelze nijak dokázat,“ podotýká Blatná. Podle jejích slov si v minulosti vyhlédl toaletu i bezdomovec, který tam přespával, což po třech dnech vedení městské části vyřešilo.

Nejedná se o jediné místo v Komíně, které se stalo terčem podobného chování. V menší míře se někdo vandalismu dopustil i na veřejných toaletách u hřbitova, problém zaznamenalo vedení městské části i s odpočinkovými místy u řeky Svratky, které někdo dvakrát zapálil.