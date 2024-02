Možnost tunelu padla. Řidiči překonají nové brněnské nádraží po obřím mostě

Na Vinohradech začnou kutat průzkumné štoly Nový tunel pod sídlištěm Vinohrady, jenž naváže na aktuálně dokončovanou stavbu mostní estakády v Židenicích a vyústí nedaleko brněnské spalovny, plánují silničáři začít stavět sice až za čtyři roky, už letos ale v trase budoucího tubusu začnou razit průzkumné štoly. Momentálně vybírají firmu, která podrobný tříletý průzkum odhadem za 800 milionů korun provede. Jeho výsledek poskytne detailní představu o tom, co se v kopci nachází, tedy jaké je tam podloží a jakou technologii tak bude potřeba využít při stavbě tunelu. Podle silničářů nemusí mít obyvatelé Vinohrad, blízko jejichž domů se má pracovat, obavy, že se jich ražba štol nějak dotkne. „Ke zvýšenému hluku dojde jen v bezprostřední blízkosti plánovaného staveniště. Mírné vibrace podle předpokladů pocítí maximálně lidé v okolí ulice Révová, a to v poslední fázi ražby ve skalním podloží,“ podotkla za ŘSD mluvčí Lucie Trubelíková. Přístup na okolní pozemky, například do parku Akátky, pod nímž tunel povede, se neomezí.