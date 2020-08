V kamenolomu se skrývá místo, kde strach a paniku z výšek střídá hrdost

Praktické informace Jak na místo: Z Brna směrem na Blansko či Jedovnice, odtud přes Lipovec nebo Ostrov u Macochy, kde se napojíte na silnici 373 a po chvíli zahnete doprava směrem k jeskyni Michálka, podél které přijedete až na parkoviště, kam vás zavedou cedule. Autobusová zastávka Holštejn, rozcestí 2.0 leží asi 700 metrů od Velké Dohody.

Z Brna směrem na Blansko či Jedovnice, odtud přes Lipovec nebo Ostrov u Macochy, kde se napojíte na silnici 373 a po chvíli zahnete doprava směrem k jeskyni Michálka, podél které přijedete až na parkoviště, kam vás zavedou cedule. Autobusová zastávka Holštejn, rozcestí 2.0 leží asi 700 metrů od Velké Dohody. Kam na jídlo: Přímo v areálu je občerstvení v podobě bufetu, po domluvě je možno opéct si zde špekáčky, čepují i pivo. Na oběd si můžete zajet také do nedalekého Holštejna a zdejšího Hostince Pod Hradem. V dojezdové vzdálenosti je i větší Blansko s vyhlášenou cukrárnou Severka.

Přímo v areálu je občerstvení v podobě bufetu, po domluvě je možno opéct si zde špekáčky, čepují i pivo. Na oběd si můžete zajet také do nedalekého Holštejna a zdejšího Hostince Pod Hradem. V dojezdové vzdálenosti je i větší Blansko s vyhlášenou cukrárnou Severka. Kolik to stojí: Ceník všech aktivit od ferrat přes lanový park a lanovku po kurzy skalního lezení naleznete na stránkách velkadohodamoravskykras.cz. Rezervace předem není ve Velké Dohodě nutná, areál má otevřeno každý den od 10 do 18 hodin.

Ceník všech aktivit od ferrat přes lanový park a lanovku po kurzy skalního lezení naleznete na stránkách velkadohodamoravskykras.cz. Rezervace předem není ve Velké Dohodě nutná, areál má otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Další zajímavosti: Ve Velké Dohodě mají i jeskyni, pro děti do 20 kilogramů se v kamenolomu najdou drobné atrakce zdarma jako malá lanovka nebo krátký sestup do podzemí. Nedaleko se nachází známé jeskyně Moravského krasu, Rudické propadání s vodopádem nebo singletraily v Jedovnicích.