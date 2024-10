Cesta z krize pro strojaře? Zaměření na zbrojaře i spolupráce s vývojáři

Kdy: od úterý 8. října a potrvají do pátku 11. října, otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin

Kde: brněnské výstaviště

Vstupné: Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení online na stránkách msvbrno.cz.

Zajímavost: Zájemci si mohou stáhnout aplikaci Eventee, která kromě přehledu vystavovatelů a doprovodných akcí nabídne i rozšířené možnosti networkingu.

Doprava: S ohledem na dopravní situaci v okolí areálu výstaviště připravili pořadatelé webovou aplikaci mapujme.cz/msv, kde lze v reálném čase sledovat obsazenost kapacit jednotlivých parkovacích ploch.