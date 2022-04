Brněnské veletrhy nalákají vystavovatele i návštěvníky novou kampaní

Nyní ale vedení městské společnosti hlásí, že letošní kalendář se jim podařilo naplnit nejen tradičními akcemi, ale i řadou novinek a sezona tak pojede jako před začátkem pandemie.

Musí ale firmy, které v Brně vystavovaly, a stejně tak i návštěvníky po vynucené pauze znovu nalákat. Proto teď se začátkem jarní sezony spouští Veletrhy Brno novou kampaň, jejímž cílem je zdůraznit význam veletrhů, tedy hlavního byznysu této městské společnosti.

„Oslovili jsme vystavovatele i návštěvníky, kteří se s námi podělili o důvody, proč jsou pro ně veletrhy důležité. Ať už je to osobní setkávání, či uzavírání kontraktů,“ uvedl mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek.

Podle něj byly firmy velmi nadšené, ať už z podzimních akcí, jako byl veletrh obranné techniky Idet, nebo covidem omezený strojírenský veletrh, tedy že firmy mají o veletrh nadále zájem. Právě na ohlasech na tyto akce stejně jako k letošní veletrhu módy nebo lesnickému, chtějí kampaň stavět.

„Podzimní sezona ukázala, že i přes objektivní potíže mají veletrhy důvěru firem. Podle průzkumů a zpětné vazby od většiny vystavovatelů veletrhy potvrdily své místo v jejich obchodní a marketingové strategii. Firmy dosáhly na cíle, které svou účastí sledovaly a vyhodnotily své působení na veletrhu jako přínosné a úspěšné,“ poznamenal generální ředitel Veletrhů Brno Tomáš Moravec.

I některé letošní akce ale nakonec jsou přesunuté nebo omezené. Na konci týdne se koná na výstavišti Motovíkend jako náhrada za odložený Motosalon. Ten by měl být až příští rok. Až na rok 2024 se odsunul veletrh zemědělské techniky Techagro, který se koná jednou za dva roky a naposledy byl v Brně v roce 2018.

Jiné akce se ale představí v Brně premiérově. Z Prahy se sem přesune mezinárodní textilní výstava zaměřená na příznivce quiltu a patchworku, připravuje se také Mezinárodní železniční veletrh či veletrh kosmetických značek Beauty Forum.

Do kalendáře se však vrací i neveletržní akce jako tradiční květnový Majáles nebo Animefest doplněné o novinky zaměřené na hráče počítačových her. Chystá se i akce Výstaviště Open, díky níž by se rozlehlý areál měl i mimo akce otevřít široké veřejnosti.