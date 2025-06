V práci řeší kvantové experimenty, ve volném čase však vědec vyvíjí karetní hry

Jakub Grim se svou přítelkyní, grafičkou Karolínou Hájkovou, v lockdownu v roce 2021 vytvořil karetní novinku s názvem Velbloudí karavana, jejíž tisíc kusů dokázali prosadit na český trh.

Nyní s kamarádem vytváří další, tentokrát se však rozhodli jít cestou bez vydavatelství a zkusit štěstí sami. Lidé měli do sobotního odpoledne poslední možnost tvůrcům přispět v crowdfundingové kampani na webu Hithit.

V Honu na čarodějnice, jak se dílo jmenuje, se hráči mění ve středověké inkvizitory, kteří se snaží dostat co nejvíce obyvatel vesnice na hranici a upálit. „Hra je historicky přesná, žádné čarodějnice v ní tedy nejsou, stejně jako ve skutečnosti nebyly,“ usmívá se Grim.

Karty ze hry Hon na čarodějnice, jejíž autorem je brněnský nadšenec Jakub Grim. (2025)

Téma je ve hře bráno nekorektně s velkou nadsázkou, autoři sázejí na to, že čím víc se do postav hráči vcítí, tím větší zábava je čeká. „Vžijí se do inkvizitorů a vymýšlejí, jak někoho usvědčit a poslat na hranici,“ vysvětluje brněnský rodák.

To je podle něj jedna z nejzábavnějších částí. „Někteří se moc neodváží, ale třeba malé děti začaly být po nějaké době v důvodech upálení poměrně drastické,“ vypráví na základě mnoha testování, včetně velkých akcí typu Animefest. „Hra je však vtipná sama o sobě, ať už účastníci přistoupí k rolím, nebo ne,“ dodává.

Doktorand na Akademii věd ČR

Pracovně se vystudovaný fyzikální inženýr coby doktorand na Akademii věd České republiky už pět let věnuje kvantovým experimentům, při kterých je třeba být chirurgicky přesný a vše mít dokonale spočítané.

Výsledky, takzvané iontové pasti, se dokonce využívají k optickým hodinám, které jsou ještě přesnější než ty atomové. Přesto karetní hra, kterou s kamarádem vymyslel, matematicky dokonalá není.

„Nedělali jsme ji pomocí rovnic, ale podle pocitu, aby byla zábavná. Obsahuje tak prvky strategie, ale i náhody,“ vysvětluje rozdíl mezi svou prací a koníčkem. Náhoda přitom nehraje zanedbatelnou roli. „Ale máte hodně velkou šanci hru a její průběh ovlivnit, pokaždé je jiná,“ upozorňuje vědec, který zrovna píše disertační práci.

Kromě kvantové fyziky a zachytávání iontů ho nejvíce baví přemýšlet, jak zájemcům rozdělovat body, dávat peníze či jak při hraní obchodovat. U prvního výtvoru se tak snažil najít nevyčerpaný motiv. Nakonec vymyslel karavany obchodníků, které putují s velbloudy přes poušť. „Bohužel se ukázalo, že to není zrovna chytlavé téma,“ hodnotí s odstupem vývojář.

U druhého pokusu se s kamarádem Markem Štěpánkem ponaučili a přešli k drsnému středověku. „Když se na akci zeptám, zda si lidé chtějí s přáteli zahrát na obchodníky v poušti, nebo raději upalovat čarodějnice, většinou vyhraje to druhé. Vůbec netuším proč,“ směje se.

Spousta lidí tvoří, ale většina her končí v šuplíku, míní vývojář

Oproti Velbloudí karavaně, kterou vytvořil za jeden rok u sebe doma a jen po půl roce s vydavatelstvím uvedl do prodeje, na Honu na čarodějnice pracují už téměř dva roky.

Během letošního jara spustili online sbírku, ve které za různé odměny mohli lidé přispět na výrobu a propagaci. „Nedaří se úplně tolik, jak jsme si na začátku představovali. Na druhou stranu to bereme jako takovou kampaň pro tu nadcházející,“ podotýká k vývoji Grim. „I kdyby nám to teď napoprvé nevyšlo, rozhodně to nevzdáme a budeme to zkoušet dál,“ líčil v minulých dnech.

Nejde totiž ani tak o pouhé vybrání peněz, zároveň by rádi upozornili na další podobné nadšence, kterých je podle Grima v Česku celá řada. „Chceme, aby si lidé všimli, že je u nás dost vývojářů, kteří často dělají skvělé hry, ale bojí se s nimi jít mezi ostatní, takže je ve finále nikomu neukážou a zůstanou v šuplíku,“ přibližuje.

Svým příběhem hodlají ukázat, že když má tvůrce dobrý nápad, tak si poradí i bez vydavatelství, které autorům do práce často zasahuje. To Grimovi na spolupráci vadí nejvíce. „Neláká mě to, protože autor nemá úplnou svobodu, jako když tvoří hru sám,“ popisuje jednoduše svůj vztah k práci ve vývojářské společnosti.

Kromě nejistoty je to také důvod, proč by neměl ani snahu věnovat se tvoření her na plný úvazek. „Přemýšlel jsem nad tím, ale rychle jsem ten nápad zavrhl. Mám rád svou volnost a nechtěl bych dva roky dělat na něčem, co mi pak celé předělají,“ povídá.

Tvoření her zůstane koníčkem, výhledově by s kolegou ideálně pokračovali v práci na čarodějnickém kusu. „Moc rádi bychom z něj udělali další Bang, tedy hru, která bude mít mnoho rozšíření. Už teď máme v hlavě nápady na dvě až tři taková, některá dokonce velmi detailně rozepsaná,“ nastiňuje devětadvacetiletý vývojář. Začne je testovat, až se podaří vydat základní verzi, kterou chce prodávat za 550 korun.