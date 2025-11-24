„Hledali jsme něco netradičního, neokoukaného, co tady ještě nebylo. A vzlet balonem do výšky 30 metrů je zajímavým prvkem, který Vánoce obohacuje a zároveň nabízí krásný pohled těm, kteří se vznesou,“ popisuje starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Za myšlenkou stojí právě radnice této městské části, která organizuje vánoční trhy na Zelném trhu a Moravském náměstí u sochy Jošta. „Padaly různé nápady. V úvahu připadaly i volné vstupenky na bruslák nebo vyhlídkové kolo, ale to jsou věci, které si mohou lidé běžně koupit. Balon tak běžný není,“ podotýká Mencl.
Vstupenky na vyhlídkový let balonem se nedají koupit. Užijí si ho výherci soutěží, které radnice vyhlašuje především na sociálních sítích. Kromě nich jsou zvané děti z dětských domovů a pěstounských rodin.
Za jeden dvouhodinový blok se dostane balonem do třicetimetrové výšky asi 150 lidí. Výherců soutěží je mezi nimi necelá stovka. Jeden let trvá zhruba pět minut a jeho kapacita je šest lidí plus pilot.
Létá se primárně v sobotu, při nepříznivém počasí se let posouvá na neděli. Jasno o tom, zda podmínky umožní balon dostat do vzduchu, bývá nejpozději den předem. V provozu je atrakce každý víkend až do posledního předvánočního, který připadá na 20. a 21. prosince.
|
V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví
Za jeden dvouhodinový blok platí radnice 40 tisíc korun, náklady hradí z nájmů trhovců. Výnosy z nich totiž vrací zpátky do vánočních atrakcí včetně například hudebních vystoupení na Zelném trhu.
Provoz balonu zajišťuje šest až sedm lidí, pracovníci pomáhají se vzlétnutím a přistáváním. Prostor pro přistání na prostranství před Janáčkovým divadlem musí být kvůli bezpečnosti jasně vymezen. Dostanou se do něj pouze lidé, kteří se zrovna chystají nasednout, ostatní musejí čekat mimo ohraničený koridor.
|
Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025
Balon je ukotvený, takže výš než do 30 metrů se nedostane. Nabízí pohled z podobné výšky jako nedaleké vyhlídkové kolo na Moravském náměstí.
„Zatím se nikdo nebál. Některé mladší děti byly třeba nejisté, ale jinak si to všichni užívají, let se jim líbí a užívají si výhledy,“ sděluje majitel firmy HaBalon Tomáš Habán. Na vánočních trzích působí poprvé. „Je to skvělá myšlenka, jak je ozvlášnit,“ míní pilot s osmnáctiletou praxí.