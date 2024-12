Drahé trhy pod kontrolou. Politici začali řešit, jak organizátor hospodaří

Jedním z důvodů zdražení, jež řeší návštěvníci i podnikatelé, jsou neustále stoupající nájmy za stánky. A ceny nyní zajímají i brněnské politiky. Na mušku si však nevzali prodejce, ale mapují situaci v zákulisí; detailně se začali zajímat o to, jak efektivně s vybranými penězi nakládají samotní organizátoři. Výše některých položek jim totiž připadají zvláštní.

Pro příklad může posloužit doprava a montáž stánků. Zatímco na Zelném trhu dokázali dělníci smontovat jednu „budku“ za méně než pět tisíc korun, na náměstí Svobody to vychází přes 22 tisíc. Čtyřikrát větší ale stánky rozhodně nejsou.

„Je to zvláštní, proč tam to stojí tolik a jinde méně. Nechali jsme si vyžádat data, chceme porovnat loňský i letošní rok. Pak uvidíme, jak se k tomu postavíme,“ řekl opoziční zastupitel a člen kontrolního výboru na magistrátu Adam Zemek (Piráti).

Rozdíly jsou dané i tím, že trhy v krajském městě historicky pořádají dva různí organizátoři. Jedny tak nesou název Vánoce Brno, druhé Brněnské Vánoce. Jedny začaly 15. listopadu, druhé o týden později. Jde o poněkud bizarní rozdělení, které návštěvník vůbec nerozezná, nicméně Vánoce Brno na Zelném trhu a Moravském náměstí jsou pod hlavičkou radnice Brna-střed. Ty na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí řídí Turistické informační centrum města Brna (TIC). Právě jeho hospodaření je kvůli výši nákladů nyní v hledáčku politiků.

„Aspoň pořádný program...“

Nejde ovšem jen o zmíněnou dražší montáž stánků. „TIC dělá mnohé věci předraženě,“ tvrdí šéf kontrolního výboru Brna-střed Leoš Prokeš (SPD). Nedávno zveřejnil video, kde poukázal, že jeden dětský stánek z vesničky u kostela svatého Michala na Dominikánském náměstí vyšel organizaci na 55 tisíc, i když v běžných hobbymarketech lze takový domeček sehnat za osm tisíc.

Dostalo se mu prý vysvětlení, že má jít o věrné kopie stánků na Staré radnici. Jak ale sám ve videu popisuje, ty se výrazně liší. Zatímco dětský má například sedlovou střechu, ten na Staré radnici plochou.

„Asi v TIC hospodaří hodně špatně,“ myslí si Prokeš, a dokonce zmínil, že zvažuje trestní oznámení. Své dojmy ilustruje i na číslech, kdy městské části zůstala loni v kase jako zisk polovina z vybraných nájmů od stánkařů, což činilo 12 milionů korun, TIC jen zhruba procento, tedy asi 200 tisíc.

„Jako příspěvková organizace Brna hospodaříme odpovědně a s vyrovnaným rozpočtem,“ reagovala mluvčí TIC Hana Bánovská s tím, že centrum i jeho ředitelka Jana Janulíková jen plní pokyny svého zřizovatele, tedy města. Dodavatele dětské vesničky, který za pět stánků dostal přes 282 tisíc, TIC vybralo z předem vytipovaných firem. „A to z důvodu specifických parametrů zakázky, velkého důrazu na kvalitu provedení a časového hlediska,“ uvedla Bánovská. Rozdílnost nákladů oproti radnici Brna-střed nedokázala okomentovat s vysvětlením, že nezná její detailní rozpočet.

Vyšší výdaje za zmíněné práce ale znamenají, že peníze chybí jinde. Podle Ondřeje Šibřiny, provozovatele Punčových barů, se trhovci už minimálně od loňska snaží příspěvkovou organizaci města přimět k tomu, aby program na náměstí Svobody výrazně zatraktivnila a návštěvníci měli důvod nejen přijít, ale zůstat co nejdéle – tedy i nechat u stánků za svařáky a zboží co nejvíce peněz. „V ceně nápojů mají mít i kvalitní kulturní program nebo zajímavé atrakce. Za ty peníze, které nám dnes lidé platí a my je předáváme v nájmu, nedostávají tolik, kolik by mohli,“ prohlásil.

Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)

V tomto pohledu není osamocený. Další z trhovců, který stejně jako Šibřina provozuje stánky na více prostranstvích a dokáže srovnávat, si všímá rozdílů mezi dvěma organizátory, co se týče efektivity vynaložených nákladů. „Přitom oba pořadatelé mají náklady podobného rázu,“ zhodnotil, ale nepřál si být jmenován. Zároveň si chválí tržby, které má ve stáncích právě na Zelném trhu pod hlavičkou městské části. Ta letos dokázala přivést na zmíněný rynk skutečně velká jména v čele s moderátorem Leošem Marešem, který svým vystoupením zdejší adventní trhy v polovině listopadu velkolepě zahájil.

Podle Prokeše by bylo nejlepší, kdyby se pořádání akcí sjednotilo a dostalo pod jednoho pořadatele, ideálně radnici Brna-střed, když je dokáže uspořádat levněji. O tom se mezi politiky zatím nejednalo, každopádně městská část se letos osamostatnila i v propagaci „svých“ Vánoc. Politikům totiž vadila nevyváženost ze strany TIC, které prý upřednostňovalo vlastní akce.