Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také nevšední snímky na několika nových fotopointech, které představuje iDNES.cz.
Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po cestě se návštěvníci mohou kochat nejen vystavenými výtvory, ale také výhledy na brněnské panorama. (listopad 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Balón s vánoční baňkou

Tento horkovzdušný balón stojící na rohu Rašínovy a Jakubské ulice sice nelétá, ale to pro účely pořízení neobvyklé fotky nevadí. Lidé mohou „nastoupit“ do koše a plachtění vzduchem si alespoň představovat. Nafukovací balón má tvar vánoční baňky a zdobí jej zelený dráček jako symbol Brna.

Světelná stezka

Obří střevíček, housle nebo stopky, kočár i s koňmi či brána. To vše svítí do tmy v ulici Bašty nedaleko hlavního nádraží. Zdejší Světelnou stezkou je možné dojít až na Denisovy sady, po cestě se návštěvníci mohou kochat nejen vystavenými výtvory, ale také výhledy na brněnské panorama. Letošním tématem jsou Tři oříšky pro Popelku.

Nafukovací drak

Na draky ve všech možných podobách narazí návštěvníci brněnských vánočních trhů takřka na každém kroku. Ten největší – nafukovací – na ně čeká u sochy Jošta na Moravském náměstí. Zelené sedící stvoření s šálou v barvách Brna se na kolemjdoucí přívětivě usmívá.

Vyhlídka na náměstí

Náměstí Svobody je srdcem Brna i jeho vánočních trhů. A díky vyvýšené vyhlídce na něj mohou návštěvníci pohlédnout z nové perspektivy. Vyhlídka je umístěna na stánku, takže na ni lidé mohou zamířit s kelímkem v ruce a užít si svit i mumraj vánočního veselí v klidu a s odstupem.

Dračí plecháček

Plechové hrníčky s dračím motivem slouží na vánočních trzích k popíjení rozličných drinků, ten velký nafukovací na nádvoří radnice Brno-střed v Dominikánské ulici je však určen k focení. Hned vedle něj se pak nachází ručně vyřezávaný betlém z dílny uměleckého řezbáře Tomiše Zedníka.

Létající balón u divadla

Kromě makety horkovzdušného balónu provází Vánoce v Brně také jeden skutečný. Ten se o víkendech vznáší z piazzety před Janáčkovým divadlem až do výšky 30 metrů a nabízí tak unikátní výhledy na vánočně nasvícený střed města.

Vstupenky na vyhlídkový let balonem se však nedají koupit, užijí si ho jen výherci soutěží, které radnice vyhlašuje především na sociálních sítích. Kromě nich jsou zvané děti z dětských domovů a pěstounských rodin.

