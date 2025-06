„Dostali jsme obrovské množství reakcí. Lidé píšou zprávy, e-maily, volají a vyptávají se, jak mohou Marka podpořit,“ řekl autorův bratr Pavel Lacina spolupracovnici iDNES.cz.

Samotný tvůrce kontakt s médii nevyhledává, je z vandalismu na své umělecké prvotině zklamaný.

Podobně odtažitý byl krátce po zničení své sochy nazvané Óda na Frankovku i k myšlence, že by ji zhotovil znovu. Právě k tomu se ho však nyní snaží citlivě motivovat jak jeho bratr Pavel, tak vinaři z velkopavlovické oblasti, kterou socha uctívala.

Muselo by jít o novou sochu, protože ta původní, napadená zřejmě v pondělí neznámým vandalem, je neopravitelná. Někdo kříž patrně motorovou pilou přeřízl a povalil a rozbitého Ježíše nechal ležet na zemi.

„Nechceme aby to takhle skončilo, bratra k tomu dokopeme. I kdybychom do něj měli nalít dva litry frankovky,“ říká s úsměvem Pavel Lacina.

Materiál k výrobě Ódy na Frankovku podle jeho slov vyšel asi na padesát tisíc korun. Je možné, že se na tuto částku složí vinaři, jimž socha udělala radost. Jak říkají, socha k pavlovickému červenému vínu už prostě patří.

U viniční trati Lizniperky u Velkých Pavlovic vydržela bez dvou dní jenom dva měsíce. Zda je její zničení přestupkem, nebo trestným činem, zatím policie neklasifikovala. Po pachateli pátrá a snaží se zjistit jeho motivaci.

„Rozhodujícím prvkem ke klasifikaci činu bude vyčíslení škody od autora zničeného díla,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Zničení kontroverzního díla, které od svého vzniku vyvolávalo polemiku, zda je taková forma umění vůbec namístě, zkritizovalo i Biskupství brněnské. To se přitom proti Lacinovu pojetí zobrazení Ježíše Krista na kříži ohradilo, označilo jej za zraňující.

„Jak jsme říkali již v dubnu, chceme přinášet do společnosti primárně témata, která lidi spojují. To, co se stalo, je vandalismus, a my jsme proti vandalskému chování. Zničení jakékoliv sochy určitě není správný způsob, jak řešit možné názorové rozdíly. Mnohem lepší je otevřená diskuze a vzájemný respekt,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí biskupství Anežka Benešová.