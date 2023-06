Uzavírky v létě zkomplikují dopravu, nejvíc potrápí rozšiřování D1 u Brna

Jen tento týden se auta zdrží na hlavním tahu z Brna na Svitavy v Lažanech na Blanensku, kde se jezdí kyvadlově. Až do konce září je však nově zúžený provoz na nájezdové rampě na dálnici D1 u křižovatky s Vídeňskou ulicí v Brně.

Hlavní a nejočekávanější stavba letošního roku se také týká nejstarší české dálnice. Začnou totiž práce na rozšíření nejvytíženějšího silničního úseku na jižní Moravě ze čtyř pruhů na šest, a to na D1 mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už před několika dny uzavřelo smlouvu s vybraným sdružením stavebních firem. „Práce by měly odstartovat začátkem srpna,“ oznámil generální ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že hotovo bude v roce 2025.

Jezdit by se mělo vždy dvěma pruhy v každém směru, ale zúženými podobně jako při několikaleté modernizaci dálnice z Brna do Prahy. „Oproti ní však levý pruh zůstane o půl až tři čtvrtě metru širší, aby se v něm řidiči nebáli jezdit,“ doplnil šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala s tím, že v pruzích zároveň omezí rychlost, kterou zkontroluje úsekové měření a také zvýšený dohled policistů.

V Brně do toho začne oprava s dálnicí souběžné Bohunické ulice, která zůstane zcela neprůjezdná až do konce srpna. Stejně tak se musí řidiči připravit na omezení v Kaštanové u Makra nebo Hradecké. Začnou také první práce související s rekonstrukcí mostu v Merhautově.

„Objízdnou trasu musí zvolit i ti, kteří plánují projet Renneskou třídou ve směru do centra,“ doplnila Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Méně výluk MHD než obvykle

Uzavírka ulice se však na rozdíl od loňského roku netýká MHD. Ostatně ti, kteří v Brně využívají veřejnou dopravu, mohou být v létě v klidu. Na rozdíl od minulých let se tentokrát nechystají žádné větší výluky. Dopravní podnik od nich i kvůli úsporám tentokrát upustil.

Ty, které budou mít zásadnější dopad na provoz MHD, jsou zapříčiněné jinými investicemi. Například kvůli postupující stavbě velkého městského okruhu na Tomkově náměstí bude opět na půl roku neprůjezdná trať linky číslo čtyři do Obřan. Tramvaje dostanou „konečnou“ při cestě z centra už před křižovatkou s frekventovanou silnicí.

Výběr letních dopravních komplikací na jižní Moravě zahájení rozšiřování dálnice D1 u Brna na šest pruhů

omezení MHD i aut kvůli pokračující stavbě velkého městského okruhu u Tomkova náměstí v Brně

uzavírka Bohunické, Masarykovy a Renneské třídy v Brně

pětidenní „sváteční“ výluka na tramvajové lince 1 přes Pisárky

omezení kvůli opravám na Hradecké, Zvonařce, Porgesově nebo Kaštanové ulici v Brně

stavba okružní křižovatky na I/43 u Sebranic na Blanensku

oprava silnice I/54 u Kyjova

pokračující rekonstrukce mostů v Hodoníně a Blatničce

modernizace Vídeňské třídy, tedy silnice I/38, ve Znojmě

oprava silnice ze Zastávky na Brněnsku po hranici Jihomoravského kraje

pokračující rekonstrukce na dálnici D2 u Staroviček a Břeclavi

oprava dálnice D46 u Vyškova

Východní čtvrť Brna obslouží výluková autobusová linka x45, která dojede do uzlu na Staré osadě v Židenicích. Výstavba mostů, které překlenou uzavřenou trať, dopadne i na automobilovou dopravu. „Průjezd se zúží do jednoho pruhu pro každý směr. Zcela se uzavře ústí ulic Valchařské, Dukelské a Cacovické do Tomkova náměstí,“ popsala Dudková.

Ani letos o prázdninách nepojedou tramvaje přes náměstí Svobody kvůli pokračující opravě zničené dlažby v Masarykově ulici. „Linku čtyři odkloníme Husovou, devítku Rooseveltovou,“ přiblížil provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl. I tato stavba omezí provoz automobilů, které budou muset úsek od náměstí Svobody po Orlí objíždět jinudy.

Není to ale jen Brno, kde se musí řidiči připravit na omezení. Kvůli stavbě mostu na hlavním tahu z Veselí nad Moravou na Slovensko v obci Blatnička na Hodonínsku začali silničáři nedávno budovat provizorní trasu, kam převedou dopravu. „Stávající most zdemolujeme a postavíme nový,“ sdělila za ŘSD Lucie Trubelíková s tím, že práce jsou tu plánovány do konce října.

S omezením musí počítat už zhruba týden i řidiči na mostu v Hodoníně. Pracovat se tu bude do září, a to po polovinách. Aktuálně je průjezdný směr z města.

V druhé půli července se dělníci ve Znojmě pustí do úprav na Vídeňské třídě, v srpnu se chystají rekonstruovat také silnici od Kyjova do obce Vlkoš. „V létě bychom chtěli zahájit i rekonstrukci povrchu dálnice D46 u Vyškova,“ poznamenal Fiala.

Krajští silničáři zase od 17. července začnou s modernizací silnice od Zastávky na Brněnsku po hranici jižní Moravy. „V letošním roce půjde o první etapu z takřka šestikilometrového úseku, kde odhadované náklady dosahují 172 milionů korun,“ sdělila krajská mluvčí Alena Knotková. Konkrétní podoba omezení či uzavírky podle šéfa krajských silničářů Romana Hanáka zatím není jasná. Naopak se podle něj až na příští rok přesouvá plánovaná oprava Masarykovy ulice v Modřicích.