Dopravní špunt v Brně. Pod viaduktem nic neprojede, k nádraží se musí pěšky

Ačkoliv se kolony tvořily ve všech směrech, podle policejního mluvčího Pavla Švába se nejednalo o výjimečný stav. „Ta křižovatka je vytížená i bez omezení, fronty tam jsou běžné. Nezaznamenali jsme nic, co by se vymykalo normě, ale je pravda, že zvýšený provoz patrný byl,“ uznal.

Větší nápor se projevil zejména v Křenové směrem do centra města, ale i z něj. Ačkoliv se auta obvykle nezastavila na déle než minutu, popojížděla po pár metrech, čímž se některým řidičům mohla cesta o několik minut prodloužit. Naproti tomu provoz v kolmém směru mezi Kolištěm a Dornychem byl relativně plynulý.

Větší nepříjemnosti představuje oprava viaduktu pro ty, kteří chtějí využít hromadnou dopravu. Například v případě trolejbusových linek 31 a 33 přijíždějící z okrajové čtvrti Slatina musí lidé na spoj nasednout na dočasné zastávce v ulici Rumiště, odkud je potřeba z hlavního nádraží dojít několik stovek metrů pěšky.

„Dojíždím do Brna vlakem, takže bylo samozřejmě pohodlnější, když jel spoj přímo z nádraží a nemusel jsem ještě někam docházet. Na Rumiště to zabere tak pět minut navíc. Vlakové spoje mám naštěstí dobré, takže pro mě není takový problém dojít, ale věřím, že některým lidem to už časově nevyjde a budou muset jezdit třeba dřívějším vlakem,“ reagoval na čerstvou změnu jeden z cestujících, který mířil trolejbusem na střední školu v Olomoucké ulici.

Neprůjezdné místo pod železnicí u hlavního nádraží v Brně na křižovatce ulic Koliště a Křenová.

A pro část dojíždějících znamená cesta navíc větší komplikace než pro jiné. „S kočárkem to není žádná sláva, když se musím prodírat davem a pěšky toho zdolat o dost víc než obvykle. Ale co se dá dělat,“ povzdechla si žena, která vystoupila z trolejbusu na Rumišti a zamířila k hlavnímu nádraží.

Bez dramatických zpoždění

Někteří ovšem tuto krátkou procházku vnímají jako zpestření. „Kolem ruin bývalého Teska je to docela zajímavé. Cesty pro pěší jsou značeny přehledně a s trochou nadsázky vlastně stačí jít s davem. V podchodu pod nádražím teď asi kvůli přesunům mezi zastávkami přibude lidí, tak se hodí, že je tam po zrušení stánků víc prostoru,“ podělil se o své dojmy cestující Petr ze Slatiny. Cesta na nádraží trolejbusem 33 se mu prodloužila přibližně o deset minut, což podle jeho slov není tak hrozné.

Ani dopravní podnik nezaznamenal první ráno po spuštění uzavírky výrazná zpoždění zasažených linek. „I přes omezení nebyla nijak dramatická. Tramvaje měly zpoždění zpravidla do pěti minut, největší problém byl ráno s autobusovou linkou 67, což ale nebylo způsobeno situací na křižovatce, ale spíš provozem v Komárově,“ přiblížila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Pro lepší orientaci navíc dopravce vyslal na nyní nevyužívané zastávky u hlavního nádraží dva informátory, kteří jsou v prvních dnech k dispozici od rána do večera. Podle jednoho z nich se ale cestující orientují ve změnách dobře. „Zatím se mě nepřišlo zeptat příliš mnoho lidí a ani jsem nenarazil na nikoho, koho by změna překvapila. Myslím, že byla docela dobrá informační kampaň,“ zmínil informátor u aktuálně nevyužívané smyčky trolejbusů 33 a 31.

Ačkoliv je nyní situace poměrně klidná, v následujících měsících se má zhoršit. „V tuto chvíli to vypadá, že od 2. do 29. června se bude na Kolišti jezdit ve směru k nádraží od Cejlu jedním pruhem rovně a dalším odbočovat doleva na Křenovou,“ prohlásila koordinátorka dopravních staveb v Brně Vlasta Jágerová. Dnes jsou přitom v místě čtyři pruhy.

Na opravy se totiž vrhnou také vodárny, které ve středu křižovatky vymění kanalizaci. Situaci přitíží i pokračující práce na výstavbě nového komplexu Dornych v Úzké ulici, kam nově zajíždí autobus 47. „A k tomu chtějí silničáři vyměňovat povrch v nedaleké ulici Opuštěná,“ dodala Jágerová.