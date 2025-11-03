Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

Pokud se chtějí lidé od začátku listopadu dostat z brněnské části Obřany do sousední obce Bílovice nad Svitavou nebo opačným směrem, musí místo pár stovek metrů dlouhé cesty absolvovat dvacetikilometrovou objížďku. Nebo jet autobusem po úzké cestě mezi poli, na kterou mohou vyrazit také místní s náležitou výjimkou.
Tato varianta se nelíbí některým majitelům pozemků kolem cesty, kteří se hrozbě zvýšeného provozu rozhodli svérázně bránit.
Už minulý týden se tu nemohl při testovacích jízdách stočit autobus, jemuž v kritické zatáčce bránily v pohybu kameny naskládané podél cesty spolu s tyčkami, které spojovala páska. Takto si svůj pozemek obehnala Lucie Konvičková.
O víkendu kameny zmizely a autobusy tak mohly bez problémů projíždět, jenže v pondělí jim cestu pro změnu ztěžoval květinový záhon. Zatímco cestu do Bílovic řidič ještě zvládl, při cestě zpět se bez asistence přítomných zaměstnanců dispečinku dopravního podniku stočit nedokázal.
„Je to pro nás bohužel zbytečná komplikace. Kvůli těmto překážkám musí řidič v místě couvat, což si vyžaduje dispečerské řízení,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková s tím, že květináč se v místě objevil v neděli vpodvečer.
Konvičková tvrdí, že jde o reakci na kroky Brna a dopravního podniku, který kameny a tyčky s páskami odstranil. Podle svých slov jen chrání svůj majetek, magistrát podle ní argumentuje tím, že přes něj vede veřejná cesta a žena nemá právo ji blokovat. „Řekli nám, že jsme udělali přestupek,“ uvedla Konvičková.
Obavy ze zimního provozu
Ona naopak prostřednictvím právníka poslala předžalobní výzvu dopravnímu podniku. „Naším cílem není blokovat průjezd autobusu. Ale nelíbí se nám, jak se najednou změnila pravidla,“ naráží na fakt, že nárok na povolenku a průjezd po cestě mezi poli získali mimo autobusů také obyvatelé sídliště v Obřanech.
„Máme strach, že se ulice Hradiska ucpe, nejsou tady ani pořádné chodníky,“ vyjadřuje Konvičková své obavy. Výhrůžky kromě těch na sociálních sítích zatím kvůli svým krokům nedostává.
Dopravní podnik podle své mluvčí k odstranění kamenů přistoupil, aby mohly autobusy projet. „Paní Konvičková nám zaslala dopis, v jehož závěru uvádí, že pokud nebude z naší strany neprodleně ukončeno protiprávní jednání, bude proti nám podán návrh na zahájení soudního řízení,“ přiblížila Tomaštíková.
Případné překážky v kritické zatáčce nemusí být jediným problémem objízdné trasy. Kromě hrozby ucpání trasy, k čemuž podle Konvičkové už o víkendu v jeden moment došlo, mají někteří cestující z pondělního rána obavy, jak autobus zvládne cestu v zimě.
A to nejen kvůli polní cestě zpevněné asfaltem, ale i kvůli ulici Hradiska, kterou vede velmi prudký kopec stoupající od Mlýnského nábřeží u řeky Svitavy. „Zimní údržbu by měla zajišťovat městská společnost Brněnské komunikace,“ podotkla Tomaštíková.
Pondělní ráno se přes značné obavy obešlo bez větších komplikací. Řidiči se k sobě chovali ohleduplně, často se při průjezdu se šoféry autobusu mávnutím pozdravili. Kamery hlídají, aby do ulice nevjížděl nikdo bez povolení.
Komplikace zažívali lidé na dvacet kilometrů dlouhé objízdné trase přes Ochoz u Brna. V pondělí ráno hlásili řidiči z místa hustou dopravu s kolonami.