Přestavba dálniční křižovatky D1 a D2
Křížení je jedním z nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Stávající uspořádání už však nevyhovuje nárokům na provoz. Podoba se přemění ze čtyřlístkovitého na dvoulístkovité, přičemž větve spojující obě dálnice budou mnohem více napřímené. Sjezdy a nájezdy jsou nově navržené tak, aby se jezdilo plynuleji než teď, auta se nebudou potkávat jako dosud.
Kdy skončí
Dělníci se do stavby pustili v sobotu 11. října. Práce a s nimi i dopravní omezení potrvají dva roky. Hotovo má být v listopadu 2027.
Jak se jezdí po D1 a D2 přes Brno
Od 12. října do 2. ledna se projíždí úseky obou dálnic omezeně dvěma pruhy v každém směru. Průjezd je zúžený a řidiči se při něm mohou zdržet. Zároveň také musejí počítat s tím, že nemohou využít rovnou polovinu sjezdů a nájezdů v přestavované křižovatce.
|Úsek
|Směr
|Objízdná trasa
|Vnější sjezd z D1 na D2
|od Ostravy do Brna
|Z D1 sjet až na dalším exitu Brno-centrum na 194. kilometru D1.
|Vnější nájezd z D2 na D1
|z Brna na Prahu
|Z Hněvkovského ulice pokračovat na D2, zamířit na nejbližší sjezd u Avion Shopping Parku, přejet přes most na druhou stranu dálnice a po ní se vrátit na nájezd na D1.
|Vnitřní sjezd z D1 na D2
|od Prahy do Brna
|Z D1 sjet na D2, zamířit na nejbližší sjezd u Avion Shopping Parku, přejet přes most na druhou stranu dálnice a po ní jet severně směrem Hněvkovského ulice.
|Vnitřní nájezd z D2 na D1
|z Brna na Ostravu
|Z Hněvkovského ulice pokračovat na D2, zamířit na nejbližší sjezd u Avion Shopping Parku, přejet přes most na druhou stranu dálnice a z ní najet na nájezd směr Ostrava.
Polovina přestavované křižovatky zůstává otevřená. Řidiči mohou využít dohromady čtyři sjezdy a nájezdy. Konkrétně sjezd z D1 na D2 ve směru z Prahy na Bratislavu bude po celou dobu dvouleté stavby přístupný pro dopravu.
|Úsek
|Směr
|Vnější sjezd z D1 na D2
|od Prahy na Bratislavu
|Vnější nájezd z D2 na D1
|od Bratislavy na Ostravu
|Vnitřní sjezd z D1 na D2
|od Ostravy na Bratislavu
|Vnitřní nájezd z D2 na D1
|od Bratislavy na Prahu
Aktuální omezení a zúžený provoz platí v současné podobě až do začátku příštího roku.
Dopravní omezení v roce 2026 a 2027
První velký stavební zásah do přestavované křižovatky začne na počátku příštího roku. Pravděpodobně 6. ledna se na D1 uzavře kompletně celý pravý jízdní pás ve směru na Ostravu. Silničáři převedou provoz do levého pásu ve směru na Prahu. Po něm budou řidiči jezdit dvěma zúženými pruhy v každém směru. V roce 2027 se situace otočí na opačnou část D1.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude o nových dopravních omezeních kvůli přestavované křižovatce s předstihem informovat. Po pravé polovině se v roce 2027 kompletně uzavře celý levý jízdní pás ve směru na Prahu. Veškerý provoz bude vedený už po novém pravém pásu dálnice dvěma zúženými pruhy v každém směru.
Kdy a kde čekat kolony
Nejkomplikovanější jsou nájezdy jak z D2 od Bratislavy, tak z obou směrů D1 do zúženého prostoru. Dlouhé kolony kamionů se očekávají hlavně v dopravních špičkách a zejména koncem týdne – ve čtvrtky a pátky – kdy se jich spousta vrací na východ. Zácpy nákladních vozů mohou ve směru od Prahy začínat už u Devíti křížů.
Objízdné trasy
Od Bratislavy lze sjet směrem na Ostravu například už v Břeclavi a jet po silnici I/55 a následně dálnici D55. Mezi Prahou s Ostravou lze využít dálnici D35, kde se ještě letos otevřou dva nové úseky a příští rok další. Naopak silničáři nevidí příznivě cestu z Rakouska na Prahu přes Znojmo.
Doporučení pro řidiče
- Vyrazte s rezervou. Hlavně v dopravních špičkách počítejte s výrazným zpožděním.
- Sledujte dopravní zprávy. Situace se může rychle měnit.
- Zvažte objížďku. Pokud nemusíte, vyhněte se v kritických hodinách D1 a D2.
- Věnujte maximální pozornost dopravnímu značení a řízení. Zvlášť kritické je dojíždění do kolon.
- Buďte trpěliví. Stavbaři pracují na tom, aby byl brněnský úsek D1 moderní a bezpečnější.
Uzavírka ulice Fryčajova v Obřanech
Oprava víc než stoletého vodovodu uzavře ulici Fryčajova v brněnských Obřanech. Potrubí dělníci postupně vymění v úseku dlouhém 1 200 metrů zhruba od křižovatky s Mlýnským nábřežím až po hranici města. Práce si vyžádají úplnou uzavírku této důležité silniční tepny spojující Brno s okolními obcemi na severu.
Kdy skončí uzavírka v Obřanech
Předběžně je stavba plánována za úplné uzavírky s rozdělením do tří hlavních etap. Jsou navrženy tak, aby bylo možné dosáhnout zkrácení doby výstavby ze tří let na dva roky.
Úvodní etapa prací začala ve středu 15. října. Během této části opravy jde přes Fryčajovu ještě projet. V její horní části u obřanského sídliště je uzavřená jedna polovina silnice a průjezd po druhé řídí semafor. Fryčajova je tedy obousměrně průjezdná, byť se zdržením. Tato fáze potrvá do konce října.
Kdy bude Fryčajova zcela uzavřena
První stěžejní fáze opravy vodovodu začne 1. listopadu, kdy už se šoféři přes Fryčajovu vůbec nedostanou. Stavbaři zahájí práce od křižovatky s Mlýnským nábřežím po křížení s ulicí Bílovickou. Zde práce zasáhnou i danou křižovatku – pravděpodobně v zimním období, kdy místní obyvatelé budou moci využít nově zbudovanou panelovou cestu na Hradiska. První etapa má být hotová v květnu 2026.
Po dokončení první etapy v květnu 2026 se dělníci přesunou do další části Fryčajovy – od křižovatky s Bílovickou po hasičskou stanici. Ulice bude nadále uzavřena. Podrobnější informace magistrát přinese před začátkem těchto prací.
|Etapa
|Termín
|0. etapa
|15. října 2025 – 31. října 2025
|1. etapa
|1. listopadu 2025 – květen 2026
|2. etapa
|květen 2026 – zatím neznámé
|3. etapa
|zatím neznámé
Kudy vede objízdná trasa a kde dostat povolení
Dvouletá rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky ulice Fryčajova pro tranzitní dopravu. Stavba bude postupovat v několika etapách, během nichž se budou dopravní omezení v lokalitě mírně měnit, a to především pro rezidenty a chodce. Podrobnosti přinese magistrát.
Průjezd bude umožněný po Mlýnském nábřeží, ulici Hradiska a navazující vyasfaltovanou silnicí, která byla původně polní cestou. Lidé si musí vyřídit povolení k průjezdu na radnici městské části. Možnost se týká obyvatel oblasti za uzavírkou, třeba z ulic Fantova, Výpustky, Bílovická či Liští. Musí tam mít trvalý pobyt nebo vlastnit nemovitost a doložit právní vztah k vozu. Pro dotazy na individuální povolení vjezdu přes Hradiska vznikl e-mail: frycajova@malomerice.cz. Oprávnění pro provozovatele podniků, zásobování či sociální služby poskytuje magistrátní odbor dopravy na e-mailu: frycajova.povoleni@brno.cz nebo od@brno.cz s předmětem: FRYČAJOVA. Na průjezd ulicí Hradiska dohlédnou kamery. Když zachytí někoho bez povolení, hrozí mu pokuta.
Pro ostatní řidiče je hlavní objízdná trasa vedena z Bílovic nad Svitavou, dále přes Kanice, Řícmanice a Ochoz u Brna do brněnské Líšně a ke kasárnám v Židenicích. Stejná trasa platí i pro opačný směr. Objížďka je dlouhá skoro 20 kilometrů.
Omezení MHD
Fryčajova nebude kvůli opravě vodovodu průjezdná pro autobusy DPMB. Běžný autobusový spoj 75 nahradí výluková minibusová linka x75, která bude fungovat po celý den a pojede přes Mlýnská nábřeží a ulici Hradiska. Zajistí dopravu mezi obřanským sídlištěm a tramvajovou linkou 4 u Obřanského mostu. Část spojů x75 pojede až do Bílovic nad Svitavou. Linka 4 bude posílena, všechny její spoje pojedou až do smyčky Babická. Vlaky linky S2 se zastávkou v Bílovicích nad Svitavou budou mít navýšenou kapacitu.
Informace pro obyvatele Fryčajovy
Obyvatelé z aktuálně uzavřené části Fryčajovy žádají o případné jednorázové povolení k vjezdu na staveniště zhotovitele. Ne vždy ale bude příjezd k nemovitostem umožněn, a to kvůli probíhajícím pracím a zajištění bezpečnosti. Přímo na Fryčajově se vybuduje systém náhradního zásobování pitnou vodou. Obyvatelé se nemusí bát, že by byli odstřižení od přísunu vody do domácností. To platí i pro další inženýrské sítě (elektřina, plyn). Svoz odpadů bude probíhat tak, jak jsou obyvatelé Fryčajovy zvyklí. Vozy budou vysypávat popelnice vždy v brzkých ranních hodinách, a to přímo u nemovitostí. Pokud by došlo ke změně, bude o ní společnost SAKO Brno informovat.
Informace pro obyvatele okolních ulic
Obyvatelé ulic Hlaváčova, Újezdy, U Splavu, Cihelní, Řádky a Zázmolí mohou projet do města přes ulici Zlatníky na Tomkovo náměstí. Opatření je projednáno s policií a MČ Brno-sever. Obyvatelé ulice Kmochova a Faulhabrova mají průjezd do města zajištěn přes Mlýnské nábřeží na Obřanský most a ulici Obřanskou. Břehová přes Obřanský most.
Další praktické informace
Pro chodce bude stavba průchozí po celou dobu trvání rekonstrukce. Náhradní parkovací plochy vzniknou na Obřanském mostě a v ulici Obřanská od mostu po tramvajovou smyčku.