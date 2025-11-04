„Muž trpí schizofrenií a je hospitalizován v psychiatrické nemocnici,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Původně policie případ navrhovala právně kvalifikovat jako pokus o vraždu.
Konflikt se odehrál 11. dubna před sedmou hodinou ráno v ubytovně a na blízké autobusové zastávce v Kšírově ulici. Krátce po incidentu policisté agresora zadrželi. Následně se pustili do ohledání místa činu a výslechu svědků.
Krvavé stopy zůstaly po konfliktu na podlaze ve vchodě do domu, na dveřích, chodníku i u lavičky na zastávce. Už podle jejich množství bylo jasné, že to nebyla běžná pěstní bitka.
Krev na dveřích i zastávce. Cizinec pobodal u ubytovny dva další, skončili v nemocnici
Mluvčí záchranářů Michaela Bothová uvedla, že šlo o bodnořezná poranění. Všechny tři účastníky konfliktu sanitky odvezly do brněnských nemocnic. Vážně zranění Ukrajinci putovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Slovák utrpěl lehká zranění, ošetřili jej lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny.