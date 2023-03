Odchyt šimpanzů jsme se snažili řešit v duchu spolupráce, líčí zooložka

Šlo o plánovaný útěk, nebo spíš o náhodu? Mohli šimpanzi vědět, co dělají?

Šlo samozřejmě o náhodu. Ale šimpanzi jsou velmi chytří, takže jsou schopni sami otevřít i složitější zavírací systém. Navíc často používají sílu a do dveří proto kopou a bouchají. Také sledují chovatele při jejich počínání kolem dveří. Prostě si všechno pamatují a čekají na příležitost.

Kolik lidí v době jejich útěku bylo v zoo a jak rychle se podařilo je dostat do bezpečí?

Protože bylo v neděli před polednem, v zoo se nacházelo asi 180 návštěvníků. Od vyhlášení evakuace rozhlasem a kontroly všech prostor zoo uplynulo asi dvacet minut.

Jaké nebezpečí hrozilo návštěvníkům, kdyby s šimpanzi přišli do kontaktu?

Záleželo by na okamžité situaci. Nemusel by nastat žádný incident, ale šimpanz by mohl také zaútočit a způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.

Kompenzace pro návštěvníky Všem návštěvníkům, kteří museli v neděli zoo opustit, anebo se k nám mezitím vypravili, se za vzniklé komplikace omlouváme. Šlo ale o nestandardní a rizikovou situaci. Vstupné zájemcům vrátíme, anebo umožníme nový volný vstup, zvažujeme i další formu kompenzace. Prohlášení Zoo Hodonín

Šimpanzi jsou silná a agresivní zvířata, čeho všeho jsou schopni? A co je důvodem jejich agresivity?

Dospělý šimpanz má několikrát větší sílu než dospělý muž a je schopen bez problémů člověka zabít. Zvířata jsou nevyzpytatelná, natož v neznámém prostředí. Ve stresu mohou být agresivní a zákeřná. Agresivita je jim ale vrozená a chovají se tak běžně i v přírodě.

Přišli šimpanzi do kontaktu s nějakými jinými zvířaty? Co během dvou hodin útěku dělali?

Po úniku z ubikace nepřišli do přímého kontaktu s žádným zvířetem. Pohybovali se v zázemí, zkoumali vybavení pavilonu, také komunikovali s ostatními šimpanzi přes ochranné mříže.

Jak probíhal lov šimpanzů? Snažili se je veterináři nějak přilákat, nebo naopak odříznout? Hrozilo šimpanzům při uspávání nějaké nebezpečí?

Při anestezii vždy hrozí rizika, například pád z výšky, nebo také reakce na uspávací látku. Je to stejné jako u lidí. Ve spolupráci s chovateli jsme se zvířatům snažili podat sedativa v pití a krmení, a dostat je do vhodné pozice v ubikaci pro použití foukací narkotizační zbraně. Zvíře zahnané takzvaně do kouta bude vždy nebezpečnější, proto jsme se snažili řešit vše spíš v duchu spolupráce.

Ředitel pochválil zaměstnance za vynikající reakci. Už se s nějakým podobným případem v hodonínské zoo setkali?

Občas se stane, že nějaké zvíře uteče. Tomu se bohužel neubráníte v žádném chovatelském zařízení. Důležité je pak rychle zareagovat a nepropadnout panice. Případy se staly i v naší zoo, například loni v létě způsobil spadlý kmen vyděšení hříběte zebry, které v panice proskočilo plotem, ale drželo se blízko matky. Předtím v roce 2017 se nám při zavádění chovu klokanů obrovských stalo, že jeden z klokanů přeskočil plot a další jej proskočil, museli jsme pak zábrany zahustit a zvýšit. Předtím u klokanů rudých se nám přitom nikdy nic podobného nestalo.

Upraví se teď nějak zabezpečení šimpanzů, aby se útěk neopakoval?

Ano, budeme provádět častější kontroly zařízení, než je běžné. A chystáme také drobné úpravy chovatelského zázemí k ještě lepšímu zajištění.