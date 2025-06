Městský soud v Brně se ke kauze vrátil po roční pauze minulý čtvrtek. Rozhoduje o tom, jestli tři žalované nemocnice nesou vinu na smrti chlapce a jestli jeho rodičům náleží požadované odškodnění

V osudném roce 2017 bolestivé potíže se zuby dovedly tehdy pětiletého chlapečka a jeho rodiče až na pohotovost ve třech nemocnicích.

Podle žaloby při návštěvě třetí z nich – ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně – lékařka sice vytrhla postižený zub, ale nerozeznala sepsi neboli otravu krve z infekce. Zánět byl už v pokročilém stadiu a velmi hnisal. Ještě ten večer hoch zemřel.

„Doktorka popisovala stav nezletilého jako standardní a neurčila probíhající sepsi, která musela být už ve vysokém stupni. Následně poslala nezletilého zpět do domácí péče,“ popsala důvody žaloby advokátka rodičů Michaela Štuksová.

Další dvě lékařky předtím dítě ošetřovaly na pohotovostech v Úrazové nemocnici a Fakultní nemocnici Brno.

Zubařku z nemocnice u svaté Anny brání ve znaleckém posudku prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který mluvil také u soudu. Podle něho se lékařka zachovala správně, když zub vytrhla. Z jiného posudku vyplývá, že osud chlapce byl v tu chvíli už nevratný.

Nešťastná posloupnost, říká Šmucler

Rodiče připustili, že při zubní hygieně svého syna pochybili. Při vyčíslení odškodného vzali tento fakt v úvahu. Zohlednili ale také skutečnost, že se nikdo z žalovaných rodině neomluvil, jejich syn byl jedináčkem a oni sami už další dítě mít nemohou.

„Šlo o nešťastnou posloupnost. Zanedbání od rodičů, suboptimální léčení lékařů (často ve snaze pomoci) a špatně nastavený systém péče v Česku. To třetí se snažíme změnit. Aby bylo dost lůžek pro děti, jednodenní stomatochirurgie, jinak organizovat systém péče o dětské zubní pacienty. Co kdo udělal špatně, rozhodne soud, ale jde o to změnit systém, aby se to neopakovalo,“ uvedl pro iDNES.cz Šmucler.