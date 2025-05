Rodiče šidili dentální hygienu dítěte, chlapec zemřel večer po vytržení zubu

Brněnský městský soud se ve čtvrtek po roční pauze vrátil k rozhodování o vině zubních lékařek a o tom, zda mají rodiče na odškodné nárok. Žaloba míří na stomatoložky přes zdravotnická zařízení, v nichž chlapce ošetřovaly.

Jarmila Kuklová jej měla jako poslední na pohotovosti ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Podle obžaloby sice lékařka vytrhla postižený zub, ale nerozeznala sepsi neboli otravu krve z infekce. Zánět byl už v pokročilém stádiu a velmi hnisal. Ještě ten večer chlapec umřel.

„Doktorka Kuklová popisovala stav nezletilého jako standardní a neurčila probíhající sepsi, která musela být už ve vysokém stupni. Následně poslala nezletilého zpět do domácí péče,“ popsala důvody žaloby advokátka rodičů Michaela Štuksová.

Kuklovou brání ve znaleckém posudku i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který mluvil také u soudu. Podle něho se lékařka zachovala správně, když zub vytrhla. Z jiného posudku vyplývá, že osud chlapce byl v tu chvíli už nevratný.

Další dvě žalované lékařky Lucie Smolová a Helena Piškulová ošetřovaly chlapce na pohotovostech v Úrazové nemocnici a Fakultní nemocnici Brno. „Podle lékařské zprávy a podle svědků měla lékařka chlapce ošetřit a zbavit bolesti, rodiče však neuvedli předchozí stomatologické ošetření,“ uvedla právní zástupkyně zastupující stomatoložku Smolovou.

Rodiče připustili, že při zubní hygieně svého syna pochybili. Při vyčíslení odškodného vzali tento fakt v úvahu. Započítali také fakt, že se nikdo z žalovaných rodině neomluvil, jejich syn byl jedináčkem a oni sami už další dítě mít nemohou.

„Šlo o nešťastnou posloupnost. Zanedbání od rodičů, suboptimální léčení lékařů (často ve snaze pomoci) a špatně nastavený systém péče v Česku. To třetí se snažíme změnit. Aby bylo dost lůžek pro děti, jednodenní stomatochirurgie, jinak organizovat systém péče o dětské zubní pacienty. Co kdo udělal špatně, rozhodne soud, ale jde o to změnit systém, aby se to neopakovalo,“ uvedl pro iDNES.cz Šmucler.

Soudkyně Michaela Silnická vynese rozsudek na začátku června.