Masná ulice se má jmenovat po autoplachtách Tirex, žádá jejich výrobce

Dubšík, který se označuje za velkého hodonínského patriota, firmu buduje už třicet let.

„Před třemi lety jsem koupil i areál bývalého masokombinátu, který přímo sousedí s naší firmou. Snažím se z areálu, který přes dvacet let chátral, vybudovat komplex skladovacích, výrobních, kancelářských a parkovacích prostor, které by do budoucna mohly být přínosem i pro město Hodonín,“ popsal v žádosti adresované hodonínským radním.

„Poukazuje na historický název spojený s dnes již neexistujícím masokombinátem, který v dané lokalitě působil, a navrhuje název spojený s aktuální výrobou v dané oblasti,“ upřesnil Dalibor Novák, vedoucí odboru rozvoje města, který žádost radním předkládal.

Podle něj v ulici nyní fungují ještě další dvě společnosti, které s případným přejmenováním problém nemají.

Ostatně podle Dubšíka je právě jeho firma styčným bodem, podle kterého se orientují zákazníci i přepravní společnosti, kteří do této lokality míří.

„Název Masná měl jistě své opodstatnění v dobách dávno minulých, kdy ještě fungoval masokombinát a firma Krůta. Obě dvě společnosti se zabývaly zpracováním masa, a tak i název ulice Masná dával smysl. Ovšem tato výroba byla již před řadou let ukončena a zůstal jen název ulice,“ podotkl Dubšík.

Jeho žádost není tak zvláštní, jak se zdá. Po firmách už se ulice jmenují. Například v pražské ulici Duhová sídlí společnost ČEZ – název je odvozený od bývalého marketingového označení produktové nabídky „duhová energie“. A známý je i případ nábytkářské společnosti IKEA, která v Praze i v Brně sídlí v ulici Skandinávská.

Hodonínští radní změnu názvu ulice podpořili, konečné slovo však má zastupitelstvo. To v úterý nerozhodlo. Pro přejmenování bylo patnáct z jednatřiceti zastupitelů, což pro platnost usnesení nestačí. Proti návrhu nevystoupil nikdo, zazněl pouze názor, že jak se ulice nepojmenovávají po žijících osobnostech, tak není obvyklé je nazývat po existujících firmách. Zůstává otázkou,zda se návrh bude projednávat znovu, nebo to navrhovatel vzdá