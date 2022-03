Příspěvek nestačil, hasiči začali převážet Ukrajince z hotelů na internáty

Pro hotely a penziony je zatím nastavený příspěvek od státu 180 korun za jednoho Ukrajince na den. Pro některé ubytovatele je to však málo, proto se uprchlíci musejí stěhovat.

„Je to celokrajská záležitost, do které musíme zapojit téměř všechny naše územní odbory. V krajním případě budeme převážet až 600 lidí, někteří si ale údajně zajistí přepravu sami, takže to až tak vysoké číslo pravděpodobně nebude,” oznamuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Uprchlíky převážejí do internátů středních škol hasičské dodávky a evakuační autobusy. „V podstatě se jedná o dopravní prostředky hasičského typu. Někde budeme převážet pouze jednotlivce, jinde třeba padesátku lidí, to už bude potřeba zapojit autobusy. Hasiči se otočí víckrát,” přibližuje Mikoška.

Ukrajinci se nebudou stěhovat ze všech penzionů a hotelů, například v hotelu Myslivna Brno dál zůstávají.

“U nás jsou ubytované především maminky s dětmi, celkem je to 258 lidí. Majitelé jsou dohodnuti s městem a částka 180 korun na den jim zatím stačí, přesuny proto neplánují,” sděluje provozní hotelu.

Jihomoravský kraj měl původně pro uprchlíky domluvených několik tisíc míst v hotelech a penzionech. Minulý týden se však kvůli nízkému příspěvku rozhodl Ukrajince přemístit do asistenčního centra na brněnském výstavišti a tělocvičen například v Hodoníně, Mikulově nebo ve Znojmě.