Naboural auto, utekl do pole, hledal ho vrtulník. Muži hrozí osm let

Bláznivou jízdu před policií, která ho chtěla zastavit při běžné silniční kontrole, prošpikoval řidič během druhé srpnové soboty loňského roku opakovaným porušováním pravidel silničního provozu včetně dvojnásobného překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci.

V prostoru křižovatky v Ivanovicích na Hané téměř narazil do projíždějící motocyklistky, která se zachránila jen díky pohotovému manévru, jímž odvrátila fatální střet.

Honičku zakončil srážkou na křižovatce poblíž obce Drysice, kde se střetl s plně obsazeným automobilem, v němž cestovaly i dvě děti. Způsobil hned několik nebezpečných situací, které se obešly bez zranění.

S nabouraným vozem řidič ještě sjel do přilehlého pole, kde po ujetí několika set metrů zastavil a utekl směrem do vojenského prostoru Březina. Přes rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí, se ho nepodařilo dostihnout. To se stalo až po dalším pátrání.

„Na základě výpovědí očitých svědků, analýzy kamerových záznamů a dalších stop policie řidiče vypátrala. V prosinci mu předala usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání zločinu obecného ohrožení. Za to mu hrozí až osmiletý pobyt ve vězení,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.