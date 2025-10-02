Motorkář zběsile ujížděl hlídkám více než 15 kilometrů, zastavil ho až zátaras

  12:56,  aktualizováno  12:56
Zběsilá policejní honička na více než 15 kilometrech se odehrála v sobotu na silnicích poblíž Brna a pak i v krajské metropoli. Vše začalo, když třiatřicetiletý motorkář projel na opravované silnici v Šebrově na Blanensku na červenou. Všimla ho při tom policejní hlídka, která se jej vzápětí pokusila zastavit. Místo uposlechnutí výzvy však muž začal rychle ujíždět.

Z opravované silnice vyjel motorkář v Lipůvce na rušný tah spojující Brno a Svitavy.

„Během jízdy několikrát měnil směr a snažil se setřást policejní vozy. Díky přesné koordinaci hlídek přes operační středisko a postupnému zapojování dalších vozů však jeho manévry neuspěly,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Pomyslné nůžky scvakly až v Hudcově ulici v brněnských Medlánkách. Hlídka velitele policie si to namířila proti přijíždějícímu motorkáři, a vytvořila tím účinný zátaras.

Dechová zkouška i test na drogy vyšly negativně. Jak se vzápětí ukázalo, muž ujížděl kvůli vážnějšímu problému. „Kolegové zjistili, že má z dřívější doby soudem vyslovený zákaz řízení, a na motocyklu tedy vůbec neměl co dělat,“ uvedl mluvčí.

Motorkář je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

