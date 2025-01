Jižní Moravu čeká rozlétaný rok s venuší a Vrbou, Brno se dočká první náplavky

1 Okruh plný hvězd

Po pěti letech se na brněnský Masarykův okruh vrátí blyštivý seriál MotoGP a s ním i desítky tisíc fanoušků z Česka i ciziny. Závody se pojedou 20. července, tedy zhruba o měsíc dřív, než bylo zvykem. Jelikož jde v kalendáři mistrovství světa o poslední položku před prázdninovou pauzou, lze očekávat, že hvězdní jezdci zůstanou se svými týmy v Brně ještě nejméně dva dny kvůli tradičnímu letnímu testování.

2 Létání na jih

Po delší odmlce vzniknou nová pravidelná spojení z brněnského letiště. Společnosti Aeroitalia a Ryanair začnou na konci března provozovat linky do Říma a španělské Malagy, letadla do těchto měst vzlétnou dvakrát týdně. A nemusí zůstat jen u těchto dvou destinací, vedení Brna a hejtmanství jedná také o pravidelné lince do Amsterodamu.

3 Století bájné sošky

13. července 1925 byl při výzkumech badatele Karla Absolona v Dolních Věstonicích na Břeclavsku nalezen poklad nevyčíslitelné hodnoty. Desítky tisíc let stará keramická soška Věstonické venuše se od té doby stala legendou. Při jubilejním výročí objevu ji lidé uvidí na výstavě v Moravském zemském muzeu, Česká národní banka zároveň vydá stříbrnou minci s jejím portrétem.

4 Úleva i potíže na D1

Plynulejší jízdy se v dubnu dočkají řidiči na vysoce frekventovaném úseku dálnice D1 mezi 194. a 196. kilometrem na okraji Brna poté, co zde dělníci dokončí rozšiřování na tři pruhy v každém směru. Skončí tak první etapa zkapacitnění páteřního tahu, která téměř denně způsobuje kolony. Jásat však šoféři mohou jen několik měsíců, protože na podzim se silničáři chtějí pustit do komplikované přestavby křižovatky dálnic D1 a D2.

5 Definitivní zánik Prioru

Už jen poslední týdny zbývají do zbourání někdejšího Prioru, později starého Teska u hlavního nádraží v Brně. Demoliční četa se pustí do hlavní budovy brutalistní stavby, k zemi v únoru pošle i přilehlou terasu, přes niž denně proudí tisíce lidí do Galerie Vaňkovka a na autobusový terminál Zvonařka. Na demoliční práce bezprostředně naváže výstavba nového komplexu Dornych.

6 Hvězdné fotbalové války

Nejvyšší fotbalová soutěž se sice na jižní Moravě již druhou sezonu nehraje, před jarem se však fanoušci mohou těšit na nebývalou podívanou v boji o špici druhé ligy. V ní se znovu pohybuje Vyškov, jemuž nově plánuje šlapat na paty Líšeň napumpovaná milionovým kapitálem nového majitele Igora Faita. Denně se spekuluje o příchodech hvězdných posil do dosud skromného oddílu, nedávno povolaný trenér Pavel Vrba oslovuje i někdejší opory Plzně či Sparty. Ani brněnská Zbrojovka se pod novým vedením netají záměrem „nalít“ do kádru peníze odpovídající prvoligovým ambicím.

7 Ochrana pro lužní lesy

Nejdřív Moravský kras, poté Pálava a letos Soutok. Jižní Morava získá třetí chráněnou krajinnou oblast, která vznikne v lokalitě soutoku řek Moravy a Dyje. Místní odpůrci a obce podávají námitky a žaloby, ale ministerstvo životního prostředí nehodlá na svém plánu nic měnit. Oblast lužních lesů přezdívaná Moravská Amazonie má dostat vyšší ochranu od července.

8 První náplavka

Pěší kolonáda lákající k procházce či posezení u vody vzniká v bezprostřední blízkosti řeky Svratky uprostřed Brna. Svou vůbec první náplavku nazvanou Rullerovo nábřeží získají obyvatelé města přímo pod halou Rondo. Náplavka vyrůstá coby součást ochrany proti velké vodě podél ulic Poříčí a Bauerova.

9 Odemčený rozvoj Brna

Rozvoj lokalit v souhrnu až pro 170 tisíc nových obyvatel umožní nový územní plán Brna. Klíčový dokument nahradí verzi starou víc než tři dekády. Developeři, architekti, úředníci a další aktéři se vytouženým a řadu let vyhlíženým plánem začnou řídit od února. Pro přestavbu uvolní hlavně někdejší průmyslové areály v širším centru města, které ztratily svou původní funkci.

10 U soudu i primátorka

Zpět na začátek ke krajskému soudu se vrátí korupční kauza Stoka. Stane se tak po zrušení původního rozsudku vrchním soudem. Na lavici obžalovaných opět usedne mimo jiné údajný šéf organizované skupiny ovlivňující zakázky a bývalý místostarosta Brna-střed Jiří Švachula (dříve ANO). Jako svědkyně u soudu v případu údajné manipulace s přidělováním městských nebytových prostor v ulici Hlinky promluví i primátorka Markéta Vaňková (ODS), která se bude bránit nařčení, že vzala úplatek 1,2 milionu korun.

11 Rozhodnutí o lázních

Už několik let jsou zavřené městské lázně ve Znojmě, stejně tak neslouží hasičská zbrojnice v Pražské ulici. Město oba objekty znovu využije, o jejich budoucnosti rozhodnou 29. března občané v referendu. K hlasovacím urnám zamíří už 17. a 18. ledna také obyvatelé jedenácti městských částí na severu Brna, kteří v doplňovacích volbách zvolí nástupce zesnulého senátora Romana Krause (ODS). Na podzim si všichni Jihomoravané vyberou nové poslance.

12 Winton i Šakalí léta

Na muzikál o záchraně 669 židovských dětí před holokaustem v podání Nicholase Wintona láká Městské divadlo Brno, v premiéře jej uvede 15. března. Aktuální sezonu pak uzavře 3. května muzikálovou komedií Šakalí léta podle filmu režiséra Jana Hřebejka. K očekávaným kulturním událostem patří festival Moravský podzim, jenž připomene sté výročí narození dirigenta Charlese Mackerrase, který měl silný vztah k dílu Leoše Janáčka.

13 Prosklené nádraží

Po zbourání staré výpravní budovy jsou na královopolském nádraží v Brně už vidět základy její „nástupkyně“. Nová prosklená dvoupodlažní dominanta bude hotová do konce roku, kdy skončí kompletní přestavba stanice, která dostane i nová nástupiště a podchod. Cestující mezi královopolským a hlavním nádraží však musejí počítat s dlouhodobou výlukou kvůli opravě jedné ze dvou kolejí vedoucích do Maloměřic.

