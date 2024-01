Rok ve znamení Janáčka v Brně rozzáří i hvězdy NHL, dorazí také kuřecí gigant

1 Boj o vládu nad krajem

V předchozích třech letech vedla jižní Moravu koalice KDU-ČSL, Pirátů, ODS a Starostů v čele s lidovcem Janem Grolichem. Na podzim ovšem voliči rozdají karty znovu, hlavním vyzyvatelem současného vedení bude ANO. V části Brna a na Břeclavsku zároveň zvolí nové senátory. Už v červnu se bude ucházet o hlasy několik jihomoravských zástupců na kandidátkách do Evropského parlamentu. Piráti do čela nasadí dvojici současných europoslanců, Marcela Kolaju a Markétu Gregorovou, spolulídryní STAN bude prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.

2 Bourání Prioru

Už jen na fotografiích a ve vzpomínkách zůstane budova někdejšího Prioru u brněnského vlakového nádraží, v níž dnes sídlí obchodní centrum Dornych. Developer ji uzavře a zdemoluje, dojít by k tomu mělo v první půlce roku. Jednoho z posledních zástupců architektonického stylu brutalismus nahradí „další centrum Brna“ zahrnující náměstí obklopené šesti vysokými budovami. Rušno bude i u plánovaného nového nádraží u řeky Svratky, na volné ploše mezi Opuštěnou a Rosickou ulicí totiž začne do konce roku růst silnice, která se stane základem budoucí výstavby Jižní čtvrti Trnitá.

3 Výročí Leoše Janáčka

Rovných 170 let uplyne letos od narození hudebního skladatele Leoše Janáčka, který většinu tvůrčího života prožil v Brně. Vlajkovou lodí oslav se stane od 1. do 24. listopadu festival nesoucí jeho jméno s mottem Bez hranic! pořádaný Národním divadlem Brno. Vrcholný umělecký zážitek slibuje i nový koncertní sál, rovněž pojmenovaný po Janáčkovi, jehož stavba by po několikaletých odkladech měla začít na jaře.

4 Hokejová přehlídka

Po roce uvidí fanoušci v Brně znovu generálku hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos o to prestižnější, že se šampionát koná v Praze a Ostravě. Proto se už na ledě Winning Group Areny, kde se závěrečný turnaj Euro Hockey Tour za účasti Česka, Švédska, Finska a Švýcarska odehraje od 2. do 5. května, očekává přehlídka posil z NHL. Mohou mezi nimi být i taková esa jako Tomáš Hertl ze San Jose nebo Radko Gudas z Anaheimu.

5 Příchod kuřecího giganta

Víc než 24 hodin čekali nadšenci na loňské otevření první české pobočky louisianského řetězce rychlého občerstvení Popeyes v centru Prahy. Podobný scénář se může brzy opakovat i v Brně, kam se chystá fastfoodový gigant expandovat v průběhu letošního roku. Obsadit hodlá zatím neznámé prostory ve středu města. Milovníci kuřecího si dopřejí nejen legendární sendvič, ale také stripsy nebo hranolky se sýrem a cibulkou. Popeyes se přidá třeba k celosvětově známému módnímu řetězci Primark, který předloni otevřel prodejnu v nákupním centru Olympia.

6 Chráněný soutok

Na jihu Moravy vznikne do konce roku třetí chráněná krajinná oblast (CHKO) po Moravském krasu a Pálavě. Vláda ji vyhlásí v lokalitě soutoku řek Moravy a Dyje. Vznikem CHKO Soutok se završí několik desetiletí trvající snaha o komplexnější ochranu zdejších lužních lesů, které jsou unikátní v českém i středoevropském měřítku, což jim vysloužilo přízvisko Moravská Amazonie. Zároveň tato ochrana stanoví jasná pravidla pro lesní hospodaření i pohyb obyvatel. Kromě nejjižnějšího cípu kraje zahrnuje území i okolí Moravy směrem k Hodonínu a Dyje severně od Břeclavi k Novým Mlýnům.

25. srpna 2023

7 Pomoc dětem i zraněným

Prvním svého druhu v Česku bude dětský hospic Dům pro Julii v brněnském Králově Poli, který mají dělníci dostavět v dubnu. Poskytne zázemí malým pacientům s nevyléčitelnými nemocemi a jejich rodinám. Projekt s nadregionálním významem spustí také hejtmanství, jež v březnu oficiálně zahájí stavbu Sanatoria Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku za 784 milionů korun. Ústav vytvoří páteřní síť pro poskytování neurorehabilitační péče společně se zařízeními v Kladrubech na Benešovsku a Hrabyni na Opavsku.

8 Dopravní oddech i trable

Výraznou úlevu přinese pro řidiče v Brně druhá polovina roku. Silničáři postupně otevřou několik aktuálně rozestavěných částí velkého městského okruhu, konkrétně silnici v Žabovřeské ulici rozšířenou na čtyři pruhy, úsek s několika mosty přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu a maloměřické seřaďovací nádraží s vyústěním do Rokytovy ulice a vozovku v Bauerově vedoucí okolo výstaviště. Ještě větší omezení než dosud naopak na šoféry čeká na dálnici D1 u Brna. K už rozšiřovanému úseku mezi 194. a 196. kilometrem se totiž v druhé půlce roku přidá přestavba křižovatky D1 a D2. Koncem roku má být hotová část dálnice D55 mezi Bzencem a Moravským Pískem na Hodonínsku.

9 Tramvaj na okraj Brna

Na konci roku by mělo začít budování nové tramvajové trati na okrajové brněnské sídliště Kamechy. Koleje ze současné bystrcké konečné Ečerova se prodlouží o 1,4 kilometru. Projekt za téměř tři miliardy korun má územní rozhodnutí, významnou část nákladů má pokrýt dotace, o niž požádá dopravní podnik. Ten už v srpnu dokončí stavbu vratné smyčky za 680 milionů, která umožní najíždění tramvají od Bystrce přímo do pisárecké vozovny. V místě přibude i nová zastávka, z níž se lidé v budoucnu dostanou do vznikající multifunkční arény na výstavišti.

10 Železniční potíže

S výraznými komplikacemi musí počítat cestující, kteří jezdí vlakem z brněnského Králova Pole směrem na Kuřim. Železničáři v tomto úseku modernizují jednu ze dvou kolejí, což s sebou zřejmě od března přinese zásadní omezení. Na zúženou trať se vejde menší počet vlaků a pojedou v delších intervalech než obvykle. Práce bezprostředně souvisí s nedávno započatou přestavbou královopolského nádraží, jejíž součástí bude demolice staré výpravní budovy, do níž se dělníci pustí v červenci. Od konce dubna do půlky prosince čeká cestující nepřetržitá výluka na železnici mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna, poté začne mezi Brnem a Zastávkou elektrický provoz.

11 Propojené vily

Brňané získají v květnu nové místo plné zeleně, kam zamíří za nerušeným odpočinkem. Vznikne ve vnitrobloku v Černých Polích díky propojení zahrad tří vil - slavných Tugendhat s Löw-Beer a méně známé Arnoldovy. Plocha obklopující posledně jmenovanou vilu dostane zánovní podobu, čímž se kompletně dokončí obnova dlouho chátrajícího domu i s pozemkem za 150 milionů. Přes zahrady se lidé mohou procházet mezi parkem Lužánky a blízkou vilovou čtvrtí. Během dne se do prostoru dostanou bezplatně, přes noc zamezí vstupu uzamčené brány.

14. prosince 2023