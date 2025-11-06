Za týrání dostali muži podmínky. Jeden pes zemřel, dva se v útulku zotavili

Zubožená fenka německého ovčáka přivázaná k bráně zemědělského družstva na Vyškovsku přivedla letos v zimě policisty ke dvěma majitelům, u nichž našli ještě další dva psy ve špatném stavu. Oba muži v příbuzenském vztahu byli obviněni z týrání zvířat, za nějž nedávno dostali podmíněné tresty.
Policisté hledají majitele fenky německého ovčáka, která byla nalezena 1. února...
Policisté hledají majitele fenky německého ovčáka, která byla nalezena 1. února přivázaná k bráně JZD ve Zvonovicích na Vyškovsku. Pes byl v natolik zuboženém stavu, že jej musel veterinář uspat. | foto: Policie ČR

Fenka, na jejíž trpký osud ve Zvonovicích upozornil na začátku února náhodný kolemjdoucí, otřesné zacházení nepřežila.

„Byla podvyživená, zanedbaná a s velkou otevřenou ránou na břiše. Bohužel její zdravotní stav byl natolik vážný, že veterinární lékař už jí nedokázal pomoci a rozhodl o jejím uspání,“ informovala policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Policisté poté díky poznatkům od veřejnosti našli majitele utýrané fenky, kteří měli v domě další dva psy v zuboženém stavu. Ty muži v příbuzenském vztahu dobrovolně vydali do péče útulku Tlapky na cestě z Velešovic, kde se nešťastníci zotavili.

Policisté oba muže obvinili z týrání zvířat, za nějž jim hrozilo až tříleté vězení. Okresní soud ve Vyškově jim nakonec udělil podmíněné tresty. V jednom případě na 10 měsíců s dvouletým odkladem, ve druhém na 11 měsíců s dvouletým odkladem a zákazem chovu všech zvířat na dva roky.

