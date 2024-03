Týrané kotě s amputovaným ocasem má nový domov, Jiřinky se ujal její záchrance

Ani poté muž, který má už doma kocoura, na týrané kotě nezapomněl, sledoval jeho osud a pravidelně navštěvoval v útulku. Slovo dalo slovo a nakonec se kotě dostalo k Aberlemu domů.

„Od 10. března má Jiřinka u něj, jeho paní a kocoura Ronyho nový milující domov. V těchto dnech se všichni sžívají a přejeme šťastný společný život,“ popsal charitativní kočičí spolek Kryšpín, který po nálezu týrané zvířete podal trestní oznámení na neznámého pachatele a vypsal i odměnu 70 tisíc korun za informace vedoucí k dopadení tyrana.

„Stále hledáme svědky, kteří by nám pomohli usvědčit pachatele, a do konce března nabízíme i zmíněnou odměnu,“ prosí o pomoc spolek.

Postup policie předsedkyně spolku Lenka Němcová chválí. „Odvádí skvělou práci. Jsem nadšená i z velkého množství lidí, kteří nám chtějí pomoci. Na odměnu za nalezení pachatele se složilo samo od sebe několik dárců, aniž jsme o peníze žádali. Taky na léčbu Jiřinky, která stála přes 12 tisíc, poslali lidé velké množství peněz, aniž by je o to někdo žádal. Prostě chtěli pomoci,“ popisuje. Dál se ale do doby ukončení vyšetřování k průběhu policejní práce nechtěla blíže vyjadřovat.

Od své hospitalizace na veterinární klinice v Letovicích ušla podle Němcové Jiřinka velký kus cesty. Nejdřív musela nabrat síly, aby mohla podstoupit amputaci zlomeného ocásku, který nebylo možné zachránit. Zahojit tlapky a upálené ouško se podařilo pomocí Višněvského balzámu. „Duši postupně hojí čas,“ přibližuje.

Do útulku se kotě dostalo na začátku února. Tady pak pokračovalo v rekonvalescenci a hojení naštípnuté loketní kosti, kterou nebylo možné operovat a musela se sama svalovinou zapouzdřit. „Jiřinka vše zvládala a zvládá na jedničku s hvězdičkou,“ dodává.