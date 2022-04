Faraonovy poklady v Brně přibližují objevení slavné Tutanchamonovy hrobky

Tutanchamon a jeho poklady Výstava na Výstavišti Brno v pavilonu C potrvá od 26. dubna do září. Vstupenky od 200 korun pro děti a 330 pro dospělé lze koupit na místě i v předprodeji. Otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Nabízí víc než tisíc exponátů.