Návštěvnosti Brna covid neuškodil, teď hojnější časy vyhlížejí i menší města

Plán na září: přitáhnout se studenty i jejich rodiče Kraj sází na výukové programy pro školy, co dovezou na jih Moravy žáky a studenty a ti pak přivedou celou rodinu. Jde o spojení Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a Vzdělávacího institutu pro Moravu. První pracuje na marketingu, druhý zajistí vzdělávací programy. „Nejde jen o návštěvy hradů a zámků, ale hlavně technologických firem, ekofarem a dalších prvků průmyslu nové generace,“ přibližuje náměstek hejtmana Jiří Nantl (ODS) podobu interaktivní terénní výuky. „Koncept navíc nahradí část učiva, která by se jinak musela odpřednášet na klasických hodinách,“ říká ředitelka institutu Leona Sapíková, podle které jsou školní výlety inspirací i pro ty rodinné. „Vychováme si generaci, která bude vědět, jak jižní Morava vypadá, co jsou její zvyky a co nabízí. Přitáhneme tak další návštěvníky a turisty,“ řekla šéfka cestovní centrály Martina Grůzová. (md, ČTK)