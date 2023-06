Trio bloků bude zárodkem obří brněnské čtvrti, slibuje krátké vzdálenosti

Hlavním nositelem změn se zpočátku patrně stane společnost J&T Real Estate, která chystá rozsáhlou výstavbu tří městských bloků pod názvem Trio Brno. Vyroste v blízkosti Trnité a Opuštěné ulice na čtyřhektarové ploše, kde se dnes kromě zarostlých ploch nachází autobazar. Do projektu hodlá firma napumpovat přes deset miliard korun. Poslouží pak pro sedm tisíc lidí, z nichž dva tisíce budou v místě přímo žít.

„Máme jedinečnou příležitost vytvořit pulzující čtvrť v místě, které desítky let čekalo na smysluplné využití. Dnes už nelze stavět sterilní a monotónní budovy, naplánovaný je proto promyšlený projekt, unikátní po architektonické i urbanistické stránce,“ avizuje člen představenstva firmy Jiří Ochetz.

Na výsledné podobě se podílí hned několik architektonických týmů pod vedením místního ateliéru Burian–Křivinka. Díky různorodým přístupům má každá budova vypadat jinak. „Vyroste tam plnohodnotný kus města respektující princip konceptu krátkých vzdáleností. S velkým důrazem na udržitelnost usilujeme o vybudování skutečného sousedství, tedy místa přívětivého pro bydlení, práci i trávení volného času. Lidé tak nebudou mít potřebu utíkat po práci z města ven,“ hlásí Ochetz.

K vizi města krátkých vzdáleností mají pomoct takzvané jednotky work and live. „To je unikátní koncept, který jako první přinášíme do Česka. Kombinuje prostor pro práci a bydlení. V přízemí je provozovna, která může, ale nemusí být propojena s vrchním patrem, kde se bydlí. Chceme tím napomoci tomu, aby lidé nemuseli trávit tolik času dojížděním, ale měli o to víc času pro sebe a pro rodinu,“ vysvětluje Ochetz.

Pro první etapu projektu developer čerstvě získal územní rozhodnutí. Začít stavět chce zkraje přespříštího roku, práce zaberou pět až sedm let. Pro chystanou druhou fázi záměru je základním předpokladem přijetí nového územního plánu. Trio ve finále nabídne jednadvacet domů se 760 byty, šest kancelářských budov a čtyři desítky obchodních provozoven.

Jednání s Křetínským pokračují

Součástí první etapy budou kromě patnácti bytovek i dva objekty s kancelářemi, které odstíní ostatní domy od Opuštěné a bulváru. Tato páteřní osa nové čtvrti poslouží jako hlavní spojnice mezi novým nádražím a historickým centrem. Vybuduje ji město, jež je v časových plánech poměrně optimistické.

„Pro část bulváru mezi Uhelnou a Opuštěnou je aktuálně zpracován projekt pro stavební povolení. Předpokládaným termínem výstavby tohoto úseku jsou roky 2024 až 2025,“ informuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Pozemky v Jižním centru vlastní J&T Real Estate přes patnáct let, dosavadní příprava projektu Trio jí zabrala téměř dekádu. Mnohem dál je firma MS – Invest, která už Palác Trnitá vedle Galerie Vaňkovky postavila. Developer Crestyl pak plánuje příští rok zbourat staré Tesco, aby tam vybudoval komplex Dornych s šesti budovami a centrálním náměstím. Další plochy pro výstavbu se nacházejí na volných parcelách vedle Opuštěné.

Patří městské firmě Brněnské komunikace (BKOM), jak ale v březnu zjistila MF DNES, snadno mohou připadnout miliardáři Danielu Křetínskému. Jeho společnost EP Real Estate vlastní nedaleké pozemky, které město a stát nutně potřebují pro stavbu nového nádraží. „Jednání o majetkoprávním vypořádání s firmou intenzivně probíhají,“ sdělil bez bližších podrobností Poňuchálek.

Větší pozornost města

Ústřední dominantou čtvrti Trnitá se má stát nové nádraží, které předloni získalo budoucí podobu od nizozemských architektů z ateliérů Benthem Crouwel Architects a West 8. Ti aktuálně zpracovávají architektonickou studii, která obsáhne prostor přednádraží a zanádraží, nádražní budovu a drážní infrastrukturu. Odevzdají ji v září.

Stát slibuje začít stavět v roce 2028, první vlaky mají přijet o šest let později. Před spuštěním výstavby musí vzniknout ochrana proti velké vodě s rozlehlým povodňovým parkem u Svratky, aktuální plán u ní počítá s roky 2024 až 2026.

Na budoucí čtvrť Trnitá zaměřilo město v poslední době mnohem větší pozornost. Předloni Kancelář architekta města Brna vytvořila územní studii zpřesňující prostorové a funkční uspořádání lokality včetně ulic a prostranství. Od začátku letošního roku v BKOM funguje devítičlenný tým projektové přípravy, jenž má na starosti právě novou čtvrť s nádražím, severojižní kolejový diametr a celý železniční uzel.

„Řídí proces pořizování studie nádraží, věnuje se projektové přípravě staveb městské infrastruktury nové čtvrti, spolupracuje na majetkoprávní přípravě území, koordinuje soukromé investiční záměry,“ vyjmenovává mluvčí BKOM Vladimíra Navrátilová.

Šéfem přípravného týmu je bývalý městský architekt Michal Sedláček, jenž v nové čtvrti spatřuje obří potenciál. Ve spojení s novým nádražím se podle něho stane katalyzátorem rozvoje města. „Výjimečná poloha v docházkové vzdálenosti do historického centra, s výhledem na katedrálu Petrov a vedle řeky Svratky s novým parkem u nádraží bude patřit k nejmodernějším v Evropě. Kvalitní veřejné prostory zajistí, že se nová smíšená čtvrť stane moderním, velice atraktivním místem krátkých vzdáleností,“ předpovídá.