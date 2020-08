V Brně chybí klidná pěší třída, tramvaje z centra proto chtějí odklonit

„V Brně chybí třída, kde je možné se jen tak procházet. Mohla by to být Kobližná, ale vhodnější je právě Masarykova ulice, která vede od nádraží. Klid tady ale narušují neustálé průjezdy tramvají,“ podotkl Martin Landa (za ANO), místostarosta městské části Brno-střed.



Napříč tamními politickými stranami byla podle něj shoda, že promenáda ve městě schází, a tak svůj požadavek zaslali i vedení Brna, které plán ve středu podpořilo. Návrh na odklon tramvají totiž politici opírají o studii z Vysokého učení technického, kterou si nechali zpracovat a řešila celkovou dopravu v centru.



Tramvajím se však experti věnovali nejobsáhleji a došli k jasnému závěru – zejména kvůli špatně pohybujícím se lidem je sice dobré mít v centru Brna MHD, ale nemusí jezdit tak často. Dnes centrum protínají spoje dvou linek, čtyřky a devítky, každé tři minuty.

„Doporučujeme proto provést podrobnější dopravní průzkum zaměřený mimo jiné na obsazenost jednotlivých spojů, jehož výstupem by mohlo být doporučení pro omezení, nebo potvrzení aktuálního počtu spojů,“ stojí ve studii. Sami autoři navrhují omezit tramvaje alespoň v časech největšího pohybu chodců v pěší zóně.

Dopravní podnik je ke změnám skeptický

Brněnští radní se žádostí největší městské části zabývali ve středu a zadali dopravnímu podniku, ať přijde s plánem, jak lze takové omezení vyřešit.

„Dokázal bych si místo současného řešení představit i nějakou shuttle tramvaj, tedy kyvadlovou dopravu jen v centru,“ nabídl svůj návrh brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Dopravní podnik je k plánu a hlavně náhradním trasám skeptický. „Přes Nové sady a Husovu to nevypadá dobře, což už se několikrát reálně ověřilo. Samozřejmě je k dispozici ještě Rooseveltova, ale pak zase odříznete od přestupního uzlu na hlavním nádraží Masarykovu čtvrť, Obřany nebo Husovice,“ vysvětlil dopravní ředitel Jan Seitl.

Kratochvíl o těchto výhradách ví, přesto expertům podniku úkol zadal a ti se jím zabývat musí. „Počkejme, s čím přijdou,“ reagoval.

Zároveň se na včerejší schůzi radní nedohodli na tom, jak vysoký příspěvek dostane dopravní podnik od města v příštím roce. A Kratochvíl naznačil, že v rámci pokračujících jednání o dopadech koronaviru musí i městský dopravce hledat úsporná opatření. „Může tak dojít k redukci některých jízd a přeorganizování dopravy, a to s tím může souviset,“ naznačil radní, že nakonec také nemusí zbýt nic jiného než proškrtat právě jízdní řád čtyřky a devítky. Podle Seitla se o rozsahu dopravy stále diskutuje.

Každopádně s centrem bez tramvají by se Brno vrátilo zpět v čase. Linka devět jezdí přes náměstí Svobody osm let, čtyřka se do centra vrátila v roce 2006 po sedmi letech zcela bez provozu MHD.

V Brně chybí klidná pěší zóna, centrum města křižují tramvaje:

Od úterý omezení pro auta

Ať už finální podoba úprav tramvajových spojů dopadne jakkoliv, první dopravní změny v historickém jádru nastanou už za pár dní. Od úterý totiž začne fungovat nový systém regulace vjezdů, který má omezit současný vysoký počet aut.

„Ano, prvního září novou úpravu opravdu spouštíme,“ ubezpečil radní Kratochvíl, že novinka po několika odkladech už skutečně začne platit. „Je jasné, že první dva nebo tři týdny bude potřeba vše doladit, stejně jako tomu bylo u automatické kontroly parkování v modrých zónách,“ prohlásil radní.

Pro řidiče, kteří nyní mají povolení k vjezdu do centra, to znamená, že už se nedostanou všude, ale jen do ulice, v níž bydlí. Nemůžou tak projíždět dál přes náměstí Svobody a používat jej jako zkratku.

„Nově je navíc obtížnější povolení získat. Zájemci musí prokázat účel cesty do centra a můžou vjíždět jen do podoblastí, kde bydlí, podnikají nebo potřebují vykonat nějakou činnost, třeba stěhování. Preferujeme spíše krátkodobá oprávnění, která umožní vjezd pro danou situaci, nikoliv neomezeně po celý rok,“ přiblížil změny Kratochvíl.

Zásobování se omezí jen na ranní hodiny, zatímco dnes se v centru může řešit i večer, kurýři s jídlem se autem dostanou jen na takzvané drop zóny po obvodu historického jádra. V samém centru musí využívat kola. Podobně smýšlí vedení Brna i směrem k zásobovacím vozům, jejichž počet by se také mohl částečně snížit náhradou za cargo kola. Zároveň ale politici povolili, že se všichni řidiči, tedy i nerezidenti, nově dostanou na parkoviště v Besední ulici v centru města.